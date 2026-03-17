Nintendo Switch 2 Update 22.0.0: Das kann der Handheld-Modus-Boost

Wie kann ein Software-Update für Nintendo Switch 2 die Konsole noch attraktiver machen? Lest es hier!

Zum Handheld-Modus-Boost

Nintendo hat das lang erwartete Systemupdate 22.0.0 für die Switch 2 veröffentlicht, und es könnte sich als einer der wichtigsten Meilensteine in der Konsolen-Lebenszyklusgeschichte entpuppen. Das Kernfeature dabei ist der Handheld-Modus-Boost. Eine Funktion, die Fans das Herz erfreut, sondern auch Hardware-Kritikern einiges an Munition wegnimmt. Dieses zentrale Feature des Updates adressiert ein Problem, das seit der Switch-2-Markteinführung von Fans gleichermaßen diskutiert wurde: die Leistungsunterschiede zwischen Handheld- und TV-Modus. Die neue Handheld-Modus-Boost-Funktion erlaubt es kompatiblen Spielen, in der tragbaren Nutzung wie im TV-Modus zu laufen. Erste Tests berichten von erheblich verbesserten Grafiken in bekannten Titeln wie Bayonetta 3: Die Bildqualität sieht dort besser aus, was den Handheld-Modus natürlich attraktiver macht.

Ist diese Option aktiviert, wird im Handheld- oder Tisch-Modus gespielte Nintendo Switch-Software mit ähnlicher Performance wie beim Spielen derselben Software im TV-Modus wiedergegeben. Dies führt möglicherweise zu einer verbesserten Bilddarstellung, kann aber auch den Stromverbrauch der Konsole während des Spielens erhöhen. Zu beachten ist: Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Option können je nach gespielter Software variieren. Die Performance von Nintendo Switch 2-Software wird dadurch nicht gesteigert. Aufgrund dieser Option läuft die Konsole wie im TV-Modus, dies beeinflusst möglicherweise Anweisungen oder andere Funktionen in manchen Softwaretiteln. Während die Software-Performance von dieser Option gesteigert wird, wird die Touchscreen-Funktion der Konsole deaktiviert. Sind zusätzlich die Joy-Con 2-Controller an die Konsole angeschlossen, werden diese als Pro Controller gewertet. Ihr müsst die Joy-Con 2-Controller von der Konsole entfernen, bevor ihr andere Controller anschließen könnt.

Switch 2-Update 22.0.0 ist Pflicht

Wie aktiviert ihr den Handheld-Modus-Boost nun? Ihr müsst euch in die Einstellungen begeben, zum Punkt „Konsole“ ganz unten, und darin dann ebenfalls wieder recht weit runter scrollen. Zwischen „Ladevorgang Im Bereich von 80-90 % beenden“ und „Seriennummern“ findet sich nun der neue Punkt „Nintendo Switch-Software-Ausführung“. Diesen Punkt einfach aktivieren, und das war’s auch schon! Den Rest wickelt die Konsole vollautomatisch ab, und es ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass der Effekt tatsächlich von jedem Spiel einzeln abhängt. Hier wird nun recht gut sichtbar, welche Games einen sofort sichtbaren Unterschied zwischen Handheld- und TV-Modus anzeigen (etwa Final Fantasy 12) und andere Spiele auf beiden Arten so gut wie gleich laufen (dazu zählen etwa Portal oder Story of Seasons). Besonders fies: Die Konsole limitiert Screenshots bei Switch 1-Spielen auf 720p, Unterschiede werden daher leichter beim Spielen als auf Screenshots erkennbar.

2026 ist das Jahr, in dem die Nintendo Switch 2 ihre Kraft entfaltet. Mit Titeln wie Pokémon Pokopia, Final Fantasy VII Remake Intergrade und der Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition (26. März) zeigt Nintendo schon im ersten Quartal, dass die neue Hardware mit ihrer Leistung durchaus etwas anzufangen weiß. Das Handheld-Modus-Boost-Update transformiert die von der Vorgängerkonsole bereits beeindruckende Spiel-Palette in ein Portfolio, das die Switch 2-Hardware endlich voll ausschöpft. Wir können nun grafisch anspruchsvolle Titel wie Bayonetta 3, Dragon Quest Builders 2, Final Fantasy 12 oder Pokémon-Legenden: Arceus unterwegs in voller Qualität spielen, etwas, das im Launch-Versprechen der Switch 2 steckte, aber jetzt wirklich erfüllt wird. Viele Business-Analysten und Spieler waren und sind bezüglich der Konsole skeptisch. Nun wird es schwerer zu argumentieren.

Für eine Nintendo Switch 2 Lite

Die Kombination aus diesem Update für alle Switch-Spiele ohne Switch 2-Update, richtig guten Games allein schon im März und dem wachsenden Katalog von AAA-Third-Party-Titeln macht die Konsole in ihrem ersten Jahr schon unglaublich attraktiv. Da die bisherige Switch 1-Limitation von 720p-Auflösung im Handheld-Modus gelöst wurde, ebnet dies auch irgendwie den Weg für eine potentielle Nintendo Switch 2 Lite. Anstatt verwaschenen Schriften und sonstigen unschönen Kanten, die das Next-Gen-Feeling bei der Nintendo Switch 2 in Frage stellen könnten, verspricht der Hersteller hiermit nun das Optimum auch aus der bereits vorhandenen Spielebibliothek herauszuholen. Zumindest die Texturen werden schärfer und Textboxen ohne schräge Kanten dargestellt. Wenn es doch nur noch einen 60 fps-Boost gäbe! Auch, wenn es nur ein weiteres kleines Puzzleteil ist, hier geht alles in die richtige Richtung.