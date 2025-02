Nintendo Switch 2: Nintendo Switch-Game-Coupons zählen hier nichts mehr

Nintendo hat erklärt, dass seine Switch Game Coupons-Aktion nicht zählt, wenn es um exklusive Switch 2-Spiele geht.

Über die Game Coupons

Nintendo startete das Game Coupons-Programm im Mai 2019, das es uns allen ermöglicht, zwei Switch-Spiele zu einem günstigeren kombinierten Preis zu kaufen. Wir kaufen ein Paar von zwei Gutscheinen für 99 Euro und können sie dann für fast jedes Exklusiv-Switch-Spiel einlösen, das im Laufe der Lebensdauer der Konsole veröffentlicht wurde, einschließlich Vorbestellungen für kommende Titel wie Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Da die meisten Switch-Spiele des Herstellers 60 Euro kosten (wobei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 70 Euro kostet), können wir in der Regel an die 20 Euro sparen, indem wir diese Spielgutscheine kaufen, anstatt die Games direkt zu kaufen.

Allerdings hat Nintendo jetzt seine Switch Game Vouchers-Seite aktualisiert, um klarzustellen, dass die Switch 2-Spiele nicht Teil des Game-Gutschein-Deals sein werden, wenn sie beginnen. „Bitte beachten Sie, dass Nintendo Switch-Spielgutscheine nicht für exklusive Nintendo Switch 2-Spiele eingelöst werden können“, heißt es in einer Nachricht auf der Seite. Es ist nicht ganz klar, ob diese Entscheidung getroffen wurde, weil Switch 2-Spiele teurer sein werden, weil Nintendo die Notwendigkeit nicht sieht, den Verkauf von Switch 2-Software während der Markteinführungszeit oder aus einem anderen Grund zu fördern. Nintendo gab auch bekannt, dass die Spieler ab nächsten Monat keine Goldpunkte mehr für Spielekäufe sammeln können, die über den Nintendo eShop im Rahmen seines My Nintendo-Programms getätigt werden.