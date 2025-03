Nintendo Switch 2: Was ist diese C-Taste eigentlich?

Ein Werbebild für die neu veröffentlichte Nintendo Today-App bestätigt nun offiziell die mysteriöse C-Taste der Nintendo Switch 2.

Die C-Taste der Switch 2

Die Auflistung der Nachrichten-App im Apple App Store enthält eine Reihe von Bildern, die zeigen, was Benutzer davon erwarten können. Auf einem Bild steht: „Erhalten Sie täglich Updates zu Nintendo Switch 2-Nachrichten sowie Spielinformationen, Videos, Comics und mehr.“ Das Nintendo Switch 2-Foto in diesem Bild scheint jedoch die endgültige Version des rechten Joy-Con der Konsole zu zeigen, einschließlich des endgültigen Designs der C-Taste. Als Nintendo ursprünglich den Switch 2 während seines Enthüllungsvideos im Januar zeigte, bestätigte es das Vorhandensein einer zusätzlichen Taste auf der rechten Joy-Con. Diese Taste wurde zuvor in verschiedenen Lecks als C-Taste beschrieben (von denen viele von Drittanbietern von Peripheriegeräten stammten). In Nintendos offiziellem Video hat die Schaltfläche jedoch keinerlei Markierungen, obwohl frühere „durchgesickerte“ Renderings einen Buchstaben C zeigten.

Es ist wahrscheinlich, dass die Verwendung dieses Bildes versehentlich war, da Nintendo nächste Woche eine Nintendo Direct-Präsentation ausstrahlen wird, die ausschließlich der Switch 2 gewidmet ist. Dabei wird erwartet, dass Nintendo bei dieser Veranstaltung nicht nur die Switch 2-Software enthüllt und einen Preis und ein Veröffentlichungsdatum angibt, sondern auch mehr Licht auf einige der Geheimnisse rund um die Hardware wirft. Dazu gehören das Vorhandensein von Maussteuerungen auf den Joy-Cons von Switch 2 und die offensichtliche Verwendung von Magneten, um die Controller an Ort und Stelle zu halten (im Gegensatz zu dem Schienensystem, das im ursprünglichen Switch verwendet wurde). Es ist also wahrscheinlich, dass Nintendo geplant hat, die C-Taste während dieses Nintendo Direct richtig vorzustellen und zu enthüllen, was sie tatsächlich tut. Die Switch 2 Nintendo Direct, die am 2. April um 15 Uhr stattfinden wird, wird hoffentlich alles enthüllen.