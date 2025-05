Nintendo Switch 2: Maussteuerung auch auf dem Homescreen

Nintendo hat ein Video gepostet, das zeigt, wie seine Switch 2-Maussteuerung auf dem Startbildschirm der Konsole verwendet wird.

Mäuse auf der Switch 2

Das Video, das ursprünglich in der Nintendo Today-App veröffentlicht wurde, zeigt jemanden, der die rechte Joy-Con 2 auf der Seite hält und sie als Maus verwendet. Dieser User gibt dann die Option „Controller“ im Home-Menü auf und wählt einen Lernbildschirm aus, der erklärt, wie die Maussteuerung funktioniert. Der Bildschirm teilt uns dann mit, dass wir den Mauszeiger durch Bewegen der Maus erscheinen lassen können, und erklärt dann, dass es 10 separate Joy-Con 2-Tasten gibt, die im Mausmodus noch verwendet werden können. Das Video stellt auch fest, dass wir den rechten Stick zum Scrollen verwenden können, während wir uns im Mausmodus befindet, was sich im Wesentlichen wie das Scrollrad auf einer PC-Maus verhält. Sowohl der linke als auch der rechte Joy-Con 2-Controller für Switch 2 können als Mäuse verwendet werden, wobei jeder einen optischen Sensor an der Seite hat.

Dies ermöglicht einzigartige Gameplay-Erlebnisse, die normalerweise bei einem Standard-PC-Maus-Setup nicht möglich sind, wie z. B. die Möglichkeit, zwei Mäuse zum Spielen von Spielen zu verwenden. Ein Beispiel dafür ist Drag X Drive, bei dem wir eine Maus in jeder Hand verwenden und sie nach vorne oder hinten bewegen, um die Bewegung im Rollstuhl nachzuahmen. Die Hinzufügung von HD Rumble in den Controllern bedeutet auch, dass wir Vibrationen erleben können, während wir eine Maus verwenden. In den Switch 2 Edition-Minispielen in Super Mario Party Jamboree zum Beispiel werden wir die Maus verwenden, um ein Spielzeugauto zurückzuziehen, und die Räder „klicken“ spüren. Im Rahmen einer langen praktischen Fragerunde zu vielen Aspekten der Switch 2-Hardware und -Spiele wurde erörtert, dass die Maussteuerung der Switch 2 sehr genau ist und sogar auf Oberschenkeln funktioniert.