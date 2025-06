Nintendo Switch 2 im Test: Wird sie ihrem Hype gerecht?

Auf der offiziellen Website des Produkts werdet ihr schnell herausfinden: Es ist tatsächlich so, dass man sich stark an der Originalkonsole orientiert und darauf aufgebaut hat. Nintendo verspricht dabei, dass alles sein Gutes hat: ein integrierter Screen mit Full HD-Auflösung, eine Bildwiederholrate mit bis zu 120 fps, ein GameChat-Feature, das Gaming-Fans paradoxerweise bereit für die nächste Stay-at-home-Pandemie macht, eine neue Station, die auf eurem TV auch 4K-Auflösung unterstützt (60 Hz ist hier die Höchstgrenze), ein bis zu 150 Grad frei einstellbarer Aufsteller, magnetische Joy-Con 2-Controller samt Maus-Modus und mehr. Packen wir die Konsole zuerst mal aus!

Die Nintendo Switch 2 ist da, und wir klären, welche Stärken und Schwächen sie ausmachen. Was kann die Konsole? Lest unseren Test!

Hallo, du Luxusgerät!

Beim Auspacken der Nintendo Switch 2 wird sofort klar: Das ist ein Premium-Produkt, das sich deutlich von seinem Vorgänger abheben will. Die Konsole wirkt hochwertiger verarbeitet und größer, ohne dabei unhandlich zu werden. Mit Abmessungen von 272 x 116 x 13,9 mm ist sie spürbar gewachsen, behält aber dieselbe schlanke Bauform bei, die die Switch-Familie auszeichnet. Das neue Design in elegantem Schwarz mit farbigen Akzenten an den Joy-Cons verleiht der Konsole einen modernen, technischen Look. Ob Nintendo in Zukunft irgendwelche Games-Varianten wie beim Original nachlegen wird (da gab es etwa eine Animal Crossing: New Horizons- und auch eine Zelda-Version), bleibt abzuwarten. Derzeit ist alles anthrazit, professionell und cool gehalten.

Der erste Blick auf das 7,9-Zoll-Display beeindruckt sofort. Die Vergrößerung um 1,6-fache Fläche gegenüber der originalen Switch ist deutlich spürbar, und die Full-HD-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder. Da sind wir endlich im Jahre 2025 angekommen: Besonders die HDR10-Unterstützung und die variable Bildwiederholrate bis 120Hz machen sich bereits beim ersten Einschalten bemerkbar. Farben wirken lebendiger, Kontraste stärker, und die Bildqualität liegt deutlich über allem, was Nintendo bisher in einem Handheld geboten hat. Auch, wenn es kein OLED-Bildschirm ist, die Nintendo Switch 2 bietet schon ganz ordentliche Eckdaten – vor allem für ihren Preis und ihr gedachtes Segment. Übrigens: Der Hersteller hat wegen der variablen Bildschirmrate (VRR) auf OLED verzichtet.

Erstes Einschalten und Übertragung

Die erste Inbetriebnahme, das erste Update: Steam-Gepeinigte und Windows-User atmen genervt auf, aber wer schon mal eine Nintendo Switch in den Händen hielt, weiß: Das dauert nicht lange. So ist es auch bei der Switch 2: Sämtliche Updates der Konsole und Controller sind eine Sache von wenigen Augenblicken, rasch und unkompliziert geht alles vonstatten. Ihr werdet durch die Ersteinrichtung mit Text und Bildern angeleitet, und mehr noch: Selbst die Übertragung von eurer bereits vorhandenen Nintendo Switch ist so einfach, wie es nur geht. In etwa 20 Minuten habt ihr alles übertragen, einschließlich der Screenshot- und Video-Galerie eurer Originalkonsole. Im Anschluss werden die Games noch auf dem aktuellsten Stand erneut aus dem eShop heruntergeladen, ähnlich wie bei einem Smartphone. Das funktioniert automatisch und im Hintergrund, da müsst ihr euch um nichts mehr kümmern.

So, wie auch die Hardware etwas gewichtiger und hochwertiger geworden ist, so verhält es sich auch bei der Software: Nach wenigen Minuten mit der Nintendo Switch 2 ist es krass, wie daneben die Originalkonsole wirkt. Die größeren Joy-Con 2-Controller, der größere Bildschirm, einfach alles ist ein wenig gewachsen. Das tut nicht nur den Augen jenseits der 30 gut, sondern auch Leuten mit normal großen Händen: Bislang war es ein Krampf, sich mit anderen je einen Joy-Con-Controller zu teilen, weil die Tasten und überhaupt das Gehäuse so klein war. Jetzt können wir davon reden, dass das Gerät eine „normale“ Größe erreicht hat, und mitsamt der hochwertigen Verarbeitung stellt sich hier schnell ein Gefühl von Luxus ein. Alles wirkt ein bisschen abgerundeter, das Einsetzen ins Dock gelingt mühelos, und natürlich auch die magnetischen Joy-Con 2-Geräte schnappen so ein, wie sie sollen. Das macht fast ein wenig süchtig.

Gehversuche im Handheld-Modus

Denn diese Mechanik, die Joy-Cons zu lösen und wieder anzubringen, ist einfach unglaublich. Das satte Gefühl, ob ihr den Controller nun an einem Zubehörteil oder an der Konsole selbst anbringt, hat Nintendo perfektioniert. Und dementsprechend präsentiert sich der Hersteller wieder einmal als derjenige, der vielleicht nicht mit der allermeisten Power aufwartet, aber bestimmt mit dem größten Maß an Vergnügen. Wenn ihr erst die „langweiligen“ Einstellungen im Optionsmenü hinter euch gebracht habt (HDR einstellen, bis zu 4K-Auflösung ermöglichen, 120 Hz sind standardmäßig aktiviert, ihr könnt auch die Ladung der Konsole auf etwa 90 % beschränken zwecks der Langlebigkeit), steht dem Spielspaß nichts mehr im Wege. Da stellt sich nur die Frage: Was sollen wir spielen?

Als Launch-Titel ist natürlich Mario Kart World aufgelegt – hier geht’s zu unserem Test. Bunt, schnell und witzig mit jeder Menge Chaos, ob am TV-Gerät oder im Handheld-Modus, der Titel liefert einfach zu jeder Zeit! Die äußerst flüssige Wiedergabe gemeinsam mit dem HDR-Modus, der im Rahmen seiner Möglichkeiten für Highlights sorgt, macht richtig Spaß. Zudem fällt auch früh auf, dass die Lautsprecher überraschend laut werden können und auch sehr klar klingen. Ein großer Schritt weiter als bei der Originalkonsole, und da fallen auch die Vibrationen der Joy-Con 2-Controller mit rein. Denn während die Einser-Switch unbestritten gute Vibrationen hinbekommen hat, die Nintendo Switch 2 schafft das mühelos noch besser. Gleichzeitig funktioniert das leiser als je zuvor, während sie sich intensiver anfühlen.

TV-Modus: (K)eine Überraschung

Setzt ihr die neue Konsole dann in ihr Dock rein, verhält sich alles so wie immer: In weniger als zwei Sekunden habt ihr die Ausgabe vom integrierten Display am Fernsehschirm. Das funktioniert nun wie gesagt mit bis zu 4K-Auflösung, wo die Bildwiederholrate auf 60 fps begrenzt ist. Allerdings ist das immer noch mehr als genug, vor allem, da auf so großen Bildschirmen und aus einiger Entfernung der Unterschied zwischen 60 und 120 Bildern pro Sekunde nur noch schwer feststellbar ist. Ein cooles Minispiel diesbezüglich ist etwa bei der Nintendo Switch 2 Welcome Tour um 9,99 Euro zu finden – da merkt ihr schnell, dass niedrigere Bildraten unter 60 Bildern pro Sekunde rasch auszumachen sind. Aber ob 120 Bilder oder 60, merkt man nur noch an Details und Rändern!

Wie es auch schon bei der Vorgängerin der Fall war, ist das Wechseln zwischen den Modi äußerst unkompliziert. Alles funktioniert so, wie man es erwartet, und das geht alles zack-zack. Controller angeschlossen und Konsole aus dem Dock genommen? Der Handheld-Modus ist zu euren Diensten. Wieder rein ins Dock, und ihr habt alles am TV-Screen. Entweder nehmt ihr dann die Joy-Con 2-Controller seitlich von der Konsole, oder ihr verwendet ein anderes Gerät. Sogar der Nintendo Switch Pro-Controller von der Vorgängerversion ist kompatibel, einfach via Bluetooth koppeln und weiterspielen wie gehabt! Der einzige Wermutstropfen dabei – wenn man ihn überhaupt so nennen möchte – ist, dass ihr mit den älteren Controllern die Nintendo Switch 2 nicht aus dem Ruhemodus wecken könnt. Spielen geht aber einwandfrei!