Nintendo Switch 2: Game Chat ermöglicht asymmetrisches Gameplay wie bei Wii U

Mit der Nintendo Switch 2 kehrt eine innovative Funktion zurück, die viele Fans der Wii U-Ära vermisst haben: das asymmetrische Gameplay.

Game Chat: Mehr als nur Kommunikation

Durch das neue Game Chat-Feature scheint Nintendo die einzigartigen Mehrspieleraspekte des Wii U-GamePads in moderner Form wiederzubeleben. Die Technologie dahinter nutzt ähnliche Streaming-Methoden wie damals, verspricht aber ein deutlich verbessertes und flexibleres Spielerlebnis. Was ist damit gemeint? Nun, das in der Nintendo Direct vorgestellte Game Chat-Feature ist deutlich mehr als ein einfacher Sprachchat. Die Funktion, die per Druck auf den neuen C-Knopf des rechten Joy-Con 2-Controllers aktiviert wird, ermöglicht nicht nur Sprach- und Videokommunikation mit bis zu zwölf Teilnehmern gleichzeitig, sondern bietet auch eine Bildschirmfreigabe-Funktion, die das eigentliche Highlight darstellt. Mit dieser Funktion können Spieler ihren Bildschirm in Echtzeit mit anderen teilen – und das selbst wenn sie unterschiedliche Spiele spielen. Bis zu vier Spieler können in GameChat-Sitzungen gleichzeitig ihren Bildschirm teilen, was völlig neue kooperative Spielerfahrungen ermöglicht.

„Offensichtlich soll der Chat gleichzeitig laufen und arbeiten und mit dem Spiel übereinstimmen, das Sie spielen“, erklärte der Hardware-Direktor von Nintendo Switch 2, Takuhiro Dohta, in einem Interview. Die bewusst reduzierte Bildrate der geteilten Bildschirme soll sicherstellen, dass das eigentliche Spielerlebnis nicht beeinträchtigt wird – eine technische Entscheidung, die auf den ersten Blick irritieren mag, aber einen wohlüberlegten Hintergrund hat. Besonders interessant: Laut Entwicklerinterviews nutzt die Switch 2 für diese Funktion die gleiche Streaming-Technik, die bereits in der Wii U zum Einsatz kam, um Bilder von der Konsole zum GamePad zu übertragen. „Es verwendet die gleiche Streaming-Technologie, die die Wii U nutzte, um Bilder von der Konsole zum Wii U-GamePad zu senden“, erklärte ein Nintendo-Entwickler in einem Interview. „Stellen Sie sich vor, Ihre Host Switch 2 ist wie eine Wii U und sendet den Feed sofort an die Switch Ihres Freundes, die in diesem Fall die Rolle des GamePads übernimmt“.

Wie bei der Wii U und beim 3DS?

Durch diese Technologie können wir Gameplay-Inhalte sofort teilen, ohne dass eine Übertragung der Software notwendig ist – ähnlich wie beim „DS Download Play“, aber in deutlich modernerer Form. Die Wii U führte 2012 das Konzept des „asymmetrischen Gameplays“ ein – eine Spielmechanik, bei der sich die Bilder auf dem GamePad-Bildschirm völlig von denen auf dem Fernsehschirm unterschieden. Dies ermöglichte neuartige Spielerfahrungen, bei denen verschiedene Leute unterschiedliche Informationen, Blickwinkel und Ziele hatten. Nintendo Land, ein Starttitel der Wii U, demonstrierte dieses Konzept besonders anschaulich und diente als Showcase für die innovativen Möglichkeiten dieser Technologie. Diese Art des Spielens eröffnete damals völlig neue Wege, miteinander oder gegeneinander zu spielen. Mit Game Chat scheint Nintendo dieses Konzept nun weiterzuentwickeln. Statt eines fest mit der Konsole verbundenen zweiten Bildschirms können nun mehrere Switch-Geräte diese Rolle übernehmen.

Die Bildschirmfreigabefunktion ermöglicht es jedem Teilnehmer, unterschiedliche Perspektiven auf das Spielgeschehen zu haben oder sogar komplett unterschiedliche Spiele gleichzeitig zu spielen und zu teilen. Laut Nintendo sollen bereits bestehende Titel durch Software-Updates mit der Game Share-Funktion kompatibel gemacht werden. Clubhouse 51 Games wird eines der ersten Spiele sein, weitere beliebte Titel wie Super Mario Odyssey und Captain Toad sollen folgen. Bei Super Mario 3D World + Bowser’s Fury lesen wir Folgendes: „In Bowser’s Fury können zwei Personen zusammen spielen, wobei jemand Mario und die andere Person Bowser Jr. kontrolliert.“ Die Möglichkeiten, die sich durch die Kombination aus Game Chat und Bildschirmfreigabe ergeben, sind vielfältig: Von gemeinsamer Strategieplanung in Multiplayer-Spielen über die Unterstützung bei schwierigen Spielpassagen bis hin zu völlig neuen asymmetrischen Spielmodi, die an die innovativen Konzepte der Wii U anknüpfen.

Ein Wiedersehen

Während die Wii U primär für lokales asymmetrisches Gameplay konzipiert war, bringt die Switch 2 dieses Konzept ins Online-Zeitalter. Die Game Chat-Funktion soll sowohl lokal als auch online funktionieren und ist in jeder Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft enthalten. Interessanterweise kann die erste Switch zwar keine Game Share-Übertragungen initiieren, aber über eine Internetverbindung Game Share-kompatible Spiele empfangen. Dies deutet darauf hin, dass Nintendo die Kommunikation zwischen verschiedenen Switch-Generationen ermöglichen will – wenn auch mit einigen technischen Einschränkungen.

Die Qualität dieser Online-Erfahrung wird natürlich stark von der Internetverbindung abhängen. Für lokales Spielen verspricht Nintendo jedoch eine nahezu verzögerungsfreie Übertragung, ähnlich wie es bereits bei der Wii U der Fall war. Wie dem auch sei: Mit dem Game Chat-Feature hat Nintendo nicht nur eine moderne Kommunikationslösung geschaffen, sondern gleichzeitig eine Brücke zur Wii U-Ära geschlagen, deren innovative Spielkonzepte ihrer Zeit möglicherweise voraus waren. In der leistungsstärkeren und flexibleren Switch 2 könnte das asymmetrische Gameplay nun sein volles Potenzial entfalten – ohne die technischen Einschränkungen der Wii U.