Nintendo Switch 2 erscheint schon bei den ersten Händlern

Nintendo Switch 2-Konsolen wurden zum ersten Mal bei US-Händlern vor dem offiziellen Starttag am 5. Juni gesichtet.

Willkommen, Nintendo Switch 2

Mitarbeiter des Einzelhändlers Target fotografierten Switch 2-Konsolenboxen in einem verschlossenen Käfig vor und behauptete, dass sein Geschäft „etwa 40 Konsolen“ erhalten habe. Die Nintendo Switch 2 soll in weniger als zehn Tagen am Donnerstag, den 5. Juni, zusammen mit den First-Party-Titeln Mario Kart World, Switch 2 Welcome Tour und Switch 2-Editionen von aktuellen Spielen wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht. Zu den ebenfalls sofort erhältlichen Games von Drittanbietern gehören Split Fiction, Cyberpunk 2077, Civilization VII, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Yakuza 0 Director’s Cut, Sonic X Shadows Generations und mehr. Donkey Kong: Bananza wird im Juli veröffentlicht, und Drag X Drive wird auch diesen Sommer erwartet.

Nintendo Switch 2-Versionen von Pokémon Legends Z-A und Metroid Prime 4: Beyond sind auch in diesem Jahr erhältlich, ohne bestätigte Veröffentlichungsdaten. Anfang dieses Monats hat Nintendo die kostenlosen Switch 2-Updates für 12 seiner bestehenden Switch-Spiele zum Start detailliert beschrieben, darunter Super Mario Odyssey, Pokémon Karmesin & Purpur sowie The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Einige Spiele erhalten eine Erhöhung der Auflösung und der Bildrate, während andere GameShare-Unterstützung erhalten, eine neue Funktion, die bedeutet, dass wird mit mehreren Switch-Konsolen (sei es Switch oder Switch 2) in der Lage sein werden, den jeweiligen Mehrspieler-Modus mit nur einer Kopie des Spiels zu spielen. Es bleibt spannend!