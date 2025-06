Nintendo Switch 2 bricht alle Verkaufsrekorde: 3 Millionen Einheiten am ersten Tag

Die Nintendo Switch 2 hat am 5. Juni 2025 einen beispiellosen Start hingelegt und alle bisherigen Konsolen-Launch-Rekorde geradezu pulverisiert.

Gratulation, Switch 2

Mit über 3 Millionen verkauften Einheiten in den ersten 24 Stunden übertrifft die neue Hybrid-Konsole den vorherigen Rekordhalter PlayStation 4 um das Dreifache und etabliert sich als der erfolgreichste Konsolen-Launch aller Zeiten. Branchenexperten prognostizieren bereits, dass die Switch 2 das Potenzial hat, bis 2030 über 100 Millionen Einheiten zu verkaufen und damit zu einer der schnellst- und meistverkauften Konsolen der Geschichte zu werden. Diese außergewöhnlichen Zahlen übertreffen sogar die optimistischsten Prognosen der Analysten, die ursprünglich mit 2-2,5 Millionen Einheiten gerechnet hatten. Die starke Nachfrage führte zu Engpässen in einigen Regionen, obwohl Nintendo nach eigenen Angaben die bestvorbereitete Konsolen-Markteinführung aller Zeiten organisiert hatte. In Frankreich allein wurden über 200.000 Switch 2-Einheiten verkauft, was die PlayStation 5 mit 107.000 Einheiten im gleichen Zeitraum deutlich übertraf. Der Erfolg wird auch durch das Launch-Spiel Mario Kart World (zu unserem Test) unterstrichen – 95 % der Konsolen wurden mit dem Spiel gemeinsam verkauft. Man sieht also: Ein Gaming-System wird durch Spiele verkauft, wer hätte das gedacht?!

Im direkten Vergleich mit anderen bedeutenden Konsolen-Launches der letzten Jahre zeigt sich die Dominanz der Nintendo Switch 2 deutlich. Während die PlayStation 5 mit 700.000 Geräten am ersten Tag bereits als Erfolg galt, und die Xbox Series X/S gemeinsam 800.000 Einheiten verkauften, setzt die Switch 2 mit ihren 3 Millionen an verkauften Konsolen völlig neue Maßstäbe. Selbst die ursprüngliche Nintendo Switch, die als großer Erfolg galt, verkaufte „nur“ 400.000 Stück am ersten Tag. Diese Zahlen sind besonders bemerkenswert, wenn man den Launch-Preis von 469,99 Euro berücksichtigt, der um einiges höher ist als die Preise jeglicher Original-Switch-Editionen. Trotz des höheren Preises übertraf die Nachfrage das Angebot erheblich, was die starke Markenposition von Nintendo und die Attraktivität der technischen Verbesserungen umso mehr hervorhebt. Um die Bedeutung des Switch 2-Launches vollständig zu verstehen, ist ein Blick auf die meistverkauften Konsolen aller Zeiten erforderlich. Die PS2 führt diese Liste mit 160 Millionen verkauften Einheiten an, gefolgt vom Nintendo DS mit 154,02 Millionen und der aktuellen Nintendo Switch mit 152,12 Millionen Einheiten.

Was bringt die Zukunft?

Marktforschungsunternehmen sind sich einig über das außergewöhnliche Potenzial der Nintendo Switch 2. Ampere Analysis prognostiziert 13 Millionen verkaufte Einheiten bis Ende 2025, während DFC Intelligence optimistischere 16 Millionen Einheiten vorhersagt. Nintendo selbst bleibt mit einer konservativen Schätzung von 15 Millionen Einheiten da in der Mitte. Die längerfristigen Prognosen sind noch beeindruckender: DFC Intelligence erwartet bis 2029 über 100 Millionen verkaufte Switch 2-Konsolen, was sie zur „am schnellsten verkaufenden Konsole aller Zeiten“ machen würde. Ampere Analysis ist etwas konservativer und prognostiziert 104 Millionen Einheiten bis 2030, was dennoch einen enormen Erfolg darstellen würde. Diese Prognosen basieren auf mehreren Faktoren: der technischen Überlegenheit der neuen Konsole mit NVIDIA-Grafik und 4K-Ausgabe, der bewährten Hybrid-Funktionalität und Nintendos starkem Software-Portfolio. Die Abwärtskompatibilität mit allen Switch-Spielen stellt zusätzlich sicher, dass die umfangreiche Spielebibliothek sofort verfügbar ist. Mehr noch: In unserem Test der Konsole stellten wir fest, dass alte Spiele darauf besser laufen!

Die Nintendo Switch 2 bringt bedeutende technische Verbesserungen mit sich, die den hohen Launch-Preis rechtfertigen. Der neue NVIDIA-System-on-Chip bietet Ray-Tracing, HDR-Rendering und DLSS-Technologie, was eine bis zu 10-fache Grafikleistung gegenüber der ursprünglichen Switch ermöglicht. Im Handheld-Modus unterstützt die Konsole 1080p bei bis zu 120 FPS, während sie im TV-Modus auf 4K bei 60 Hz hochskalieren kann. Diese technischen Fortschritte positionieren die Switch 2 konkurrenzfähig gegenüber PC-Handhelds wie dem Steam Deck oder ASUS ROG Ally. Analysten erwarten, dass die Switch 2 allein im ersten Jahr die gesamten Verkäufe aller PC-Handhelds bislang übertreffen wird. Das ist die Strahlkraft von Nintendo! Der Erfolg der Nintendo Switch 2 wird voraussichtlich Nintendos Marktanteil im Konsolen-Hardware-Bereich bis 2027 auf fast 50 % steigen lassen. Dies würde eine dramatische Verschiebung der Marktdynamik bedeuten, da Sony und Microsoft voraussichtlich (wenn überhaupt!) erst Ende 2027 ihre nächste Konsolen-Generation vorstellen werden. Da Games immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird Nintendo hier vom Wachstum profitieren. Habt ihr schon eine Switch 2?