Nintendo Switch 2: Belkin Travel Case und Displayschutz im Test

Während das Travel Case genau das ist, nämlich ein Case zum Reisen, geht die Tasche mit Powerbank einen Schritt weiter. Denn sie bietet all die Annehmlichkeiten des Case , aber eben eine beiliegende Powerbank noch dazu. Die passt dank eigener Aussparung natürlich perfekt in die Tasche, erhöht aber gleichzeitig den Umfang und das Gewicht der Tasche um die Powerbank. Und der Displayschutz , wie könnte es auch anders sein, ist vordergründig für den Bildschirm der Nintendo Switch 2 gedacht. Neben der Schutzfunktion ist er auch mit einem Blendschutz ausgestattet. Sehen wir uns die Produkte erst mal an, bevor wir mit dem Test beginnen:

Die Gaming-Welt reitet seit kurzer Zeit mit dem Launch der Nintendo Switch 2 den nächsten großen Handheld-Hype. Belkin hat bereits vorausschauend zwei maßgeschneiderte Transportlösungen und einen Displayschutz entwickelt. In diesem Test decken wir die Tasche mit Powerbank , das Travel Case sowie einen TemperedGlass Displayschutz mit Blendschutz für Nintendo Switch 2 ab. Bevor wir uns noch weiter in Richtung Testbericht begeben: Das Travel Case kostet 19,99 Euro (UVP), der Displayschutz kostet 24,99 Euro (UVP) und für die Tasche mit Powerbank will Belkin 59,99 Euro (UVP). Diese Zahlen behalten wir im Hinterkopf und machen weiter.

Der erste Eindruck

Das Belkin Travel Case überzeugt bereits auf den ersten Blick durch seine durchdachte Materialwahl und die robuste Verarbeitung. Das abriebfeste, wasserabstoßende Polyester-Außenmaterial zeigt sich sofort als äußerst widerstandsfähig gegen die typischen Belastungen des Reisealltags. Die Oberfläche weist eine angenehme Haptik auf und bietet gleichzeitig optimalen Grip, was besonders beim Transport in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim hastigen Verstauen im Rucksack von Vorteil ist. Zudem wirkt die Farbgebung in Charcoal zeitlos und professionell, wodurch das Case sowohl für Jung und Alt ansprechend erscheint. Das gebürstete Samtfutter im Inneren des Cases ist eine gute Wahl. Dieses Material schützt nicht nur die empfindlichen Oberflächen der Nintendo Switch 2 vor Kratzern, sondern verleiht dem gesamten Case auch eine Premium-Anmutung.

Bei der Handhabung fällt sofort die sorgfältige Verarbeitung aller Nähte und Übergänge auf. Selbst nach intensiver Nutzung zeigen sich keine Verschleißerscheinungen oder lose Fäden. Die Materialstärke ist optimal gewählt – robust genug für zuverlässigen Schutz, aber nicht überdimensioniert, um die Kompaktheit zu beeinträchtigen. Die Belkin Tasche mit Powerbank hat all diese Punkte ebenso inkludiert, aber bietet zudem noch eine Powerbank mit LCD-Bildschirm (für die Ladung in %), 10.000 mAh Kapazität und 30 Watt Ladeleistung. Das reicht, um die Nintendo Switch 2 im Case zu laden, und da sie nicht fix verbaut ist, könnt ihr sie auch für andere Gerätschaften verwenden. Zwei USB-C-Buchsen (eine ist ein Eingang, die andere ein Ausgang) runden das Gebotene ab. Und der Displayschutz ist einfach ein schönes, transparentes Blatt aus Hartglas – das passt!

Belkin: Praxisnah und zugängliche Cases

Der leichtgängige, robuste Reißverschluss der Cases stellt eines der durchdachteren Designelemente dar. Die versteckte Anordnung des Verschlusses ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern bietet auch praktische Vorteile. Der Reißverschluss verhakt sich selbst bei schnellen Bewegungen nicht und läuft auch unter Belastung ruckelfrei. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig, wenn das Case häufig geöffnet und geschlossen wird, etwa bei längeren Reisen mit mehreren Gaming-Sessions. Die Kombination aus Tragschlaufe und ergonomischem Griff ermöglicht verschiedene Transportoptionen. Der Griff liegt angenehm in der Hand und ist so dimensioniert, dass auch längeres Tragen nicht zu Ermüdungserscheinungen führt. Die zusätzliche Schlaufe bietet die Möglichkeit, das Case am Handgelenk zu befestigen oder an anderen Gegenständen zu fixieren.

Das speziell konzipierte Fach für insgesamt 12 Game-Karten stellt eine der herausragenden Funktionen der Transporttaschen dar. Belkin hat erkannt, dass wir oft mehrere Spiele gleichzeitig transportieren möchten, und hat dafür eine Lösung geschaffen. Die Spiele-Karten werden ordentlich und sicher verstaut, bleiben aber dennoch leicht zugänglich. Alle Fächer sind so dimensioniert, dass die Karten weder zu locker sitzen und herausfallen können, noch so fest eingeklemmt sind, dass sie beim Herausnehmen beschädigt werden könnten. Das versteckte Fach für Tracker wie AirTags repräsentiert eine bemerkenswerte Innovation im Bereich der Gaming-Accessoires. Dieses Fach ist so konzipiert, dass der Tracker unsichtbar integriert wird, ohne die Ästhetik des Cases zu beeinträchtigen. Gerade bei der Nintendo Switch 2 (die ihr hoffentlich mit einer PIN sichert) eine gute Idee!

Raumaufteilung und Dimensionen

Mit den Abmessungen von 293 mm x 145 mm x 46 mm bietet das Travel Case eine optimale Balance zwischen Kompaktheit und Funktionalität. Diese Dimensionen sind präzise auf die Nintendo Switch 2 abgestimmt und sorgen dafür, dass die Konsole sicher und ohne unnötiges Spiel im Case sitzt. Gleichzeitig bleibt genügend Raum für Zubehör und die innovativen Zusatzfächer. Die Höhe von 46 mm ist besonders bemerkenswert, da sie zeigt, wie effizient der verfügbare Raum genutzt wird, ohne dass das Case sperrig wird. Und was die Tasche mit Powerbank angeht, deren Abmessungen liegen bei 297 mm x 155 mm x 64 mm, wobei das Akku-Pack selbst 114,3 mm x 101,6 cm x 31,8 mm misst. Der TemperedGlass Displayschutz wiederum ist in der Größe 106,7 x 194,7 x 0,33 mm (Gewicht 18 g) erhältlich, der daher perfekt auf das Display eurer Nintendo Switch 2 passt.

Die interne Raumaufteilung der Tasche mit Powerbank sowie dem Travel Case folgt einer durchdachten Logik, die sich in der praktischen Anwendung bewährt. Jeder Bereich hat eine spezifische Funktion, und die Übergänge zwischen den verschiedenen Fächern sind fließend gestaltet. Dies erleichtert nicht nur das Packen und Auspacken, sondern sorgt auch dafür, dass alle Komponenten optimal geschützt sind. Die Polsterung ist gezielt dort verstärkt, wo die empfindlichsten Teile der Konsole positioniert sind. Besonders cool ist auch, dass der Schutz auch innen perfekt funktioniert. Im Test haben wir unsere Switch 2 in das Case gesteckt und mal ordentlich durchgeschüttelt – da hört ihr kein Hin-und-Her-Fallen von irgendeinem Teil. Sowohl Konsole, die Games wie auch jedwedes Zubehör werden sicher gehalten und weich beschützt. So soll das sein!

Belkin: Anwendung und Angebot

Hier noch kurz zum TemperedGlass Displayschutz – wer sich wegen der Ausrichtung und Passgenauigkeit des Schutzes Gedanken macht, sei unbesorgt. Belkin liefert nämlich einen Rahmen mit, den ihr einfach über eure Konsole (ohne Joy-Con 2-Geräte) legt. Dann zieht ihr die Klebefolie vom Displayschutz ab und legt diesen dann innerhalb des Rahmens auf den Bildschirm eurer Nintendo Switch 2. Wie bei solchen Schutzgläsern üblich müsst ihr dann einmal fest mittig der Länge nach drüberstreichen, dann entfaltet sich das Spektakel: Die Luft weicht der Adhäsion, und falls noch minimale Bläschen übrig bleiben würden, einfach nach dem Abziehen der zweiten Folie mit einer Kreditkarte oder Ähnlichem glattstreichen. Danach habt ihr den Schutz erfolgreich angebracht, der wie versprochen die Farben kein bisschen dimmt und für eine Extraschicht an Sicherheit für euer Display sorgt!

Mit einem Verkaufspreis von 19,99 Euro positioniert sich das Belkin Travel Case in einem äußerst attraktiven Preissegment. Diese Preisgestaltung ist besonders bemerkenswert, wenn man die gebotene Qualität und die innovativen Features berücksichtigt. Vergleichbare Produkte anderer Hersteller kosten oft das Doppelte oder mehr, ohne dabei die gleiche Ausstattung oder Verarbeitungsqualität zu bieten. Das Case stellt damit eine der kostengünstigsten Möglichkeiten dar, die neue Nintendo Switch 2 optimal zu schützen und zu transportieren. Bei Belkins Tasche mit Powerbank ist es eben jene Powerbank, die den Preis auf 59,99 Euro treibt. Die gelungene Integration ist aber auch dieses Preisschild wert! Und der TemperedGlass Displayschutz um 24,99 Euro ist eine gute Investition, denn mehr Schutz bei gleichbleibender Farbkraft und Touch-Reaktionsfreudigkeit ist lobenswert.