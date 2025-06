UGREEN FineTrack Smart Finder Test: Zwei Varianten, die überzeugen

Mit seiner spektakulären Dicke von nur 1,7 mm – entsprechend der Dicke eines 1-Euro-Cents – definiert der FineTrack Slim völlig neu, was unter einem unauffälligen Tracker zu verstehen ist. Die Abmessungen von 84,6 × 53 × 1,7 mm bei einem Gewicht von 12,45 g schaffen ein völlig neues Nutzererlebnis, das sich nahtlos in Geldbörsen, Rucksäcke, Koffer oder auch Dokumentenmappen integrieren lässt. Das PVC-Gehäuse verleiht dem Gerät trotz der minimalen Bauhöhe Robustheit und erfüllt mit IP68 sogar höhere Schutzstandards als das Standardmodell. Die magnetische Ladekonzeption ermöglicht trotz der extremen Dünnheit eine zuverlässige Energieversorgung. Ihre starke magnetische Verbindung zum Ladegerät sorgt für eine intuitive und sichere Handhabung, während der integrierte Lithium-Polymer-Akku mit 155 mAh Kapazität eine theoretische Laufzeit von bis zu 12 Monaten ermöglicht.

Wer Teil des Apple Find My -Systems ist, hat mit den UGREEN FineTrack -Modellen nun günstige Alternativen. Lest mehr!

Einfach installiert und los geht’s

Ähnlich rasch geht es dann mit der Inbetriebnahme der UGREEN FineTrack-Tracker. Denn ganz dem Find My-Standard entsprechend müsst ihr am iPhone nur in die Wo ist?-App und dort auf das Plus-Symbol tippen. Zwei Sekunden den einzigen Knopf am Produkt halten, und dann nach einem kurzen Piep-Jingle ist das Gerät auch als SmartTag in der App auffindbar. Dann noch rasch ein Emoji-Symbol nebst einem Namen vergeben, und dann ist der jeweilige Tracker darunter auch fürs Erste nur für euch sichtbar. Wollt ihr in der Wo ist?-App auch andere Zugriff auf diesen Tracker erteilen, müsst ihr das einfach mit der Teilen-Funktion einstellen.

Danach ist es so, als hättet ihr einen offiziellen AirTag von Apple selbst im Einsatz. Unter „Objekte“ habt ihr fortan sämtliche Optionen zur Verfügung, das reicht von einem Ton-Abspielen über die Routenfindung zum Gerät bis hin zu Funktionen, die ihr habt, wenn ein Objekt tatsächlich verloren geht. Kontaktinformationen, damit man euch verständigen kann, sind möglich, aber auch der Objektstandort lässt sich auf Bedarf von anderen orten. Alles, damit ihr rasch wieder zu eurem Objekt kommt! Bei Fund könnt ihr automatisiert benachrichtigt werden, und solltet ihr das Teil unbeabsichtigt zurücklassen, könnt ihr euch ebenfalls benachrichtigen lassen.

80 dB für maximale Auffindbarkeit

Ein herausragendes Merkmal beider FineTrack-Modelle ist der integrierte Summer mit einer Lautstärke von bis zu 80 dB, der deutlich über dem Industriestandard von 60-70 dB liegt. Diese beeindruckende akustische Leistung macht die Tracker auch in lauteren Umgebungen zuverlässig auffindbar und stellt einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen Konkurrenzprodukten dar. Die Aktivierung des Summers erfolgt wahlweise über die Wo ist?-App oder durch Sprachbefehle via Siri, was die Bedienung auch in stressigen Situationen vereinfacht.

Die praktische Bedeutung dieser akustischen Überlegenheit zeigt sich besonders in städtischen Umgebungen, wo Hintergrundgeräusche die Lokalisierung von Gegenständen erschweren können. Der kräftige Alarmton durchdringt auch dickere Materialien wie Jackentaschen oder Rucksäcke und ermöglicht so eine zuverlässige Ortung auch unter widrigen Bedingungen. Diese Eigenschaft macht beide FineTrack-Modelle zu besonders wertvollen Begleitern für Reisende oder Personen, die regelmäßig in lauten Umgebungen agieren.

So oder so: Stets geladen

Das Standardmodell des FineTrack Smart Finder setzt auf das bewährte Konzept austauschbarer CR2032-Knopfzellen. Diese Konfiguration ermöglicht eine theoretische Betriebsdauer von bis zu 24 Monaten, die in der Praxis einen erheblichen Vorteil gegenüber vielen Konkurrenzprodukten darstellt. Der Batteriewechsel gestaltet sich dank des Designs einfach – ein mitgelieferter Metallstift wie zum Öffnen einen SIM-Schachts bei einem Smartphone öffnet die Buchse. Das Produkt warnt rechtzeitig vor einem notwendigen Batteriewechsel durch entsprechende Benachrichtigungen auf dem verbundenen iPhone, was ungeplante Ausfälle verhindert und eine kontinuierliche Funktionalität sicherstellt. Die Verwendung von Standard-CR2032-Batterien ermöglicht zudem eine kostengünstige und überall verfügbare Energieversorgung, was besonders auf Reisen oder in abgelegenen Gebieten von Vorteil ist.

Die Slim-Variante verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz durch die Integration eines Lithium-Polymer-Akkus mit 155 mAh Kapazität bei 3,7 V. Ihre magnetische Schnellladetechnologie kompensiert die kürzere Betriebsdauer von „nur“ 12 Monaten durch eine komfortable und intuitive Aufladung, die ohne komplizierte Kabelverbindungen auskommt. Der IP68-Schutzstandard des Slim-Modells übertrifft dabei die Spezifikationen des Standardmodells und macht das Gerät resistent gegen Staub und dauerhaftes Untertauchen in Wasser. Diese erhöhte Widerstandsfähigkeit prädestiniert den FineTrack Slim für weitere Einsatzszenarien, in denen Feuchtigkeit oder Verschmutzung eine Rolle spielen könnten. Die Kombination aus ultra-flacher Bauweise und robustem Schutz eröffnet völlig neue Anwendungsbereiche für Smart Tracking-Technologie. Das ist richtig cool!

FineTrack: Funktioniert im Alltag

Wenig überraschend tun dann beide Tracker ihre Dienste genau so, wie es der Hersteller vorsieht. Der ausgedehnte Praxistest beider FineTrack-Modelle in verschiedensten Szenarien offenbart die unterschiedlichen Stärken der beiden Konzepte. Das Standardmodell bewährt sich besonders an Schlüsselringen, Rucksäcken und anderen robusten Gegenständen, wo seine kompakte Form optimale Befestigungsmöglichkeiten bietet. Die bis zu 24-monatige Batterielaufzeit erweist sich als entscheidender Vorteil, denn nach dem Motto set it and forget it funktioniert der Tracker dann auch über längere Zeiträume ganz ohne euer Zutun.

Die Slim-Variante hingegen eignet sich aufgrund ihrer Abmessungen perfekt für die Überwachung flacher Gegenstände wie Geldbörsen, Laptops oder wichtiger Dokumente. Eine Integration in eine Brieftasche erfolgt so nahtlos, dass die Anwesenheit des Trackers praktisch unsichtbar bleibt. Die IP68-Zertifizierung bewährt sich in der Praxis durch absolute Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Verschmutzung, was den Slim-Tracker auch für Outdoor-Aktivitäten prädestiniert. Aber auch bei regulären Objekten wie in Rucksäcken, Taschen, Jacken oder auch Autos (alles bereits gesehen) kann sich die Slim-Version genauso auszeichnen.

Das, oder lieber ein AirTag?

Der direkte Vergleich mit dem Apple AirTag, dem eigentlichen Referenzprodukt im Find My-Ökosystem, zeigt deutliche Vorteile beider FineTrack-Modelle in nahezu sämtlichen Bereichen. Die Verdopplung der Batterielaufzeit auf 24 Monate beim Standardmodell stellt einen erheblichen praktischen Vorteil dar, der die Wartungsintervalle halbiert und damit die langfristigen Betriebskosten senkt. Der um 10-20 dB lautere Alarm beider FineTrack-Varianten verbessert die Auffindbarkeit in lauten Umgebungen erheblich und macht die Ortung auch unter widrigen akustischen Bedingungen zuverlässig möglich. Das mitgelieferte Zubehör aus Lanyard und Aufklebern erweitert die Befestigungsmöglichkeiten ohne zusätzliche Investitionen, während beim AirTag entsprechendes Zubehör separat erworben werden muss.

Preislich ist das sowieso eine Hausnummer: Ein AirTag kostet 39,- Euro, ein UGREEN FineTrack Slim 29,99 Euro, und der UGREEN FineTrack Smart Finder 19,99 Euro. Die Slim-Variante erschließt mit ihrer revolutionären Dünnheit völlig neue Anwendungsbereiche, die mit herkömmlichen Trackern nicht erschließbar sind. Nahtlose Integration in Geldbörsen, Ausweise oder Laptops wird hier groß geschrieben und ermöglicht eine diskrete Überwachung auch in sensiblen Umgebungen, wo auffällige Tracker unpassend sind. Die magnetische Ladetechnologie stellt dabei eine benutzerfreundliche Alternative zu austauschbaren Batterien dar, die besonders für technikaffine Nutzer attraktiv ist. Und die IP68-Zertifizierung der Slim-Variante übertrifft sogar die Spezifikationen vieler Premium-Konkurrenten und macht das Gerät für anspruchsvolle Outdoor-Anwendungen geeignet.

UGREEN FineTrack: Die Technik

Beide FineTrack-Modelle basieren auf der bewährten Bluetooth 5.0-Technologie, die im Frequenzbereich von 2400 MHz bis 2483,5 MHz operiert und eine Übertragungsreichweite von 10 Metern ohne Hindernisse gewährleistet. Diese technische Spezifikation mag auf den ersten Blick konservativ erscheinen, erweist sich jedoch in der praktischen Anwendung als optimal dimensioniert für die Anforderungen des Apple Find My-Netzwerks. Die direkte Integration in Apples Ökosystem eliminiert die Notwendigkeit zusätzlicher Apps und ermöglicht eine nahtlose Konfiguration über die vorinstallierte Wo ist?-App auf iOS-, iPadOS- und macOS-Geräten.

Die globale Ortungsfähigkeit wird durch das ausgeklügelte Dual-Mode-System realisiert, das sowohl lokale Bluetooth-Verbindungen als auch die weltweite Vernetzung über das Apple Find My-Netzwerk nutzt. Innerhalb der direkten Bluetooth-Reichweite ermöglicht das System eine präzise Lokalisierung mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter, während die globale Ortung durch die anonyme Weiterleitung von Standortdaten über nahegelegene Apple-Geräte funktioniert. Diese Implementierung gewährleistet sowohl Funktionalität als auch Datenschutz durch modernste Verschlüsselungstechnologien.