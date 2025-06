Nintendo macht alte Spiele bereit für die Switch 2-Konsole

Nintendo hat Patches für zahlreiche Switch-Spiele veröffentlicht, um sicherzustellen, dass sie auf Switch 2 ordnungsgemäß funktionieren.

Alte Games für Switch 2

In den letzten 24 Stunden wurden weitere Updates für eine Reihe von Switch-Spielen veröffentlicht, wobei der einzige Patch-Hinweis wie folgt lautet: „Es wurden mehrere Anpassungen vorgenommen, um das Gameplay auf Nintendo Switch 2 zu verbessern.“ Obwohl dies darauf hindeuten mag, dass an jedem Spiel Verbesserungen vorgenommen wurden, ist es wahrscheinlicher, dass sie so konzipiert sind, dass die Spiele auf Switch 2 ordnungsgemäß funktionieren. Der einzige Patch-Hinweis, der mehr Informationen dazu liefert, ist das Update für Pikmin 3 Deluxe, der feststellt, dass er „ein Problem teilweise behebt, das beim Spielen auf Nintendo Switch 2 auftritt, bei dem der gesamte Bildschirm während einiger Szenen im Spiel flackert, z. B. wenn ein Tag beginnt und endet“. Laut Nintendo wird ein weiterer Patch für Pikmin 3 Deluxe „in naher Zukunft“ erscheinen, der „dies vollständig beheben“ wird.

Die Spiele, von denen bisher bestätigt wurde, dass sie Patches erhalten haben, sind wie folgt: