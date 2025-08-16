Nintendo bringt Chibi-Robo von GameCube auf Switch 2!

Nintendo hat den nächsten GameCube-Titel für Switch 2 angekündigt. Dabei handelt es sich um den Klassiker Chibi-Robo!

Über Chibi-Robo

Chibi-Robo wird am 21. August auf den Nintendo Classics-Dienst kommen und ist damit der fünfte GameCube-Titel, der auf dem Dienst erscheint. Das Spiel wurde von dem jetzt aufgelösten japanischen Studio Skip Ltd entwickelt und war ein exklusives GameCube mit einem winzigen 10 cm großen Roboter. Dieser Chibi-Robo gehört zur Familie Sanderson, und seine Aufgabe ist es, durch ihren Haushalt zu wandern und verschiedene Aufgaben auszuführen, um ihnen zu helfen. Die Spieler müssen sich der Batterie des kleinen Robtoers bewusst sein, denn wenn sie zur Neige geht, wird er zusammenbrechen und die Hälfte seines Moolah (der Spielwährung) verlieren. Um dies zu vermeiden, muss man den Bot regelmäßig an Steckdosen anschließen, um seinen Akku aufzuladen. Das Spiel war erfolgreich genug, um zahlreiche Handheld-Fortsetzungen hervorzubringen, und zwar für die Handheld-Konsolen von Nintendo.

So entstand der DS-Titel Chibi-Robo: Park Patrol und der Side-Scrolling 3DS-Plattformer Chibi-Robo Zip Lash. Chibi-Robo ist das fünfte Spiel, das der Switch 2-Bibliothek von GameCube-Spielen hinzugefügt wurde, zusammen mit F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur 2 und Super Mario Strikers (wir berichteten). GameCube-Spiele sind für Switch 2-Besitzer verfügbar, die den Nintendo Switch Online + Expansion Pass-Dienst abonniert haben. NES-, SNES-, Game Boy- und Game Boy Color-Spiele sind als Teil des Standard-Switch Online-Abonnements erhältlich, das 3,49 Euro (ein Monat), 7,99 Euro (drei Monate) oder 19,99 Euro (12 Monate) kostet. Das Erweiterungspaket-Add-on von Switch Online, das zum Spielen von GameCube-Spielen auf Switch 2 sowie für Nintendo 64-, Game Boy Advance- und Sega Mega Drive/Genesis-Spiele benötigt wird, kostet 39,99 Euro pro Jahr.