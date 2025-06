Super Mario Strikers kommt im Juli auf Nintendo Switch 2

Die Nintendo GameCube – Nintendo Classics App für Switch 2 wird am 3. Juli Super Mario Strikers als spielbaren Titel bekommen, dies kündigte Nintendo an.

Über Super Mario Strikers

Der erste Titel der Mario Strikers-Reihe und ursprünglich für das Nintendo GameCube-System im Jahr 2005 veröffentlicht, ist Super Mario Strikers ein extremes Fußballspiel, bei dem alles geht. Wählt euren Kapitän aus den Hauptrollen von Mushroom Kingdom wie Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Donkey Kong, Wario und Waluigi aus und springe in eine Viel von Modi wie Grudge Match, Cup Battles und Custom Battles. In dieser Arena entfalten sich die Spiele mit heißer Geschwindigkeit und Intensität, und ohne Schiedsrichter, die Strafen austeilen, ist das einzige, was das Chaos enthält, der elektrische Zaun, der das Feld umgibt!

Außerdem erhalten wir vertraute Gegenstände wie Panzer und Pilze, um das Chaos zu verstärken und uns während der Spiele selbst einen Schub zu geben. Aber der wahre Schlüssel zum Gewinnen ist der Super Strike: ein kraftvoller Schlag, der uns zwei Punkte auf einmal einbringt! Schritt für Schritt feilen wir an unseren Techniken, schießen ein Tor nach dem anderen (so wie auch aktuell) und können sogar den Kettenhund aufs Spielfeld entfesseln. Mit einfachen Bedienelementen können alle ungeachtet ihres Könnens auf das Spielfeld gehen, wahlweise alleine, lokal oder online bis zu viert. Alles Fußball, oder was?