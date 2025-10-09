Nintendo Alarmo weckt euch demnächst auch mit Kirby-Liedern

Laut einer Ankündigung kommen in einem zukünftigen Update für Nintendo Alarmo neue Sounds, die auf Kirby und das vergessene Land basieren.

Kirby auf Nintendo Alarmo

Darunter befinden sich sieben verschiedene Alarmtypen. Eine grobe Übersetzung besagt: „Es wird sieben neue Alarme geben, darunter Lieder aus „Starry World“. Bitte warten Sie auf weitere Ankündigungen bezüglich des Veröffentlichungsdatums der Alarme.“ Natürlich fällt diese Ankündigung mit der Veröffentlichung der Switch-2-Version von Kirby und das vergessene Land + Die Sternensplitter-Welt zusammen. Es geht immer weiter, denn Anfang dieses Jahres erhielt Alarmo auch kostenlose Themen, die auf Animal Crossing und Super Mario basieren. Dieses neueste Update zum Thema Kirby folgt den Nachrichten eines neuen Tetris 99-Events und einem Update des Kirby-Soundtracks in der Nintendo Music-App.