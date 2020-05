Neversong Test (Arcade): Knackiger Rätsel-Plattformer

In dieser gruseligen, abnormen Welt müsst ihr euch erst einmal zurecht finden. Es dauert etwa eine Stunde, bevor ihr klar kommt. Bis dahin habt ihr schon den getreuen Baseballschläger freigeschalten, mit dem sich so manche Hindernisse und auch die zahlreichen Feinde bestens verkloppen lassen. Doch mit Fortdauer des Spiels wird Neversong immer und immer abgedrehter, was im positiven Sinne an INSIDE erinnert . Während die sonstige Aufmachung eher in Richtung Night in the Woods geht, behält sich dieser Titel doch seinen ganz eigenen Charakter.

Euer Hauptcharakter heißt Peet, und er erwacht in den ersten Spielminuten aus seinem Koma. Alles rundherum scheint sich verändert zu haben. Seine schrägen Kindheitsfreunde sprechen in Rätseln, Spinnen haben das Dorf Roter Wind belagert, und zu allem Überfluss ist auch noch seine Freundin Wren verschwunden. Peet bekommt zu hören, dass er an allem Schuld hat und sie deswegen gestorben sei. Als ihr das Haus verlasst, seht ihr aber, wie sie von einer Schattengestalt verschleppt wird – irgendwie passt da gar nichts zusammen. Nach dem Einstieg in Neversong seid ihr so klug als wie zuvor, Zeit, etwas daran zu ändern!

Ursprünglich hieß Neversong übrigens Once Upon a Coma – das Team von Serenity Forge hat sich dann aber für eine Umbenennung entschieden. Los geht’s!

Habt ihr eine Szene geschafft, erwartet euch am Ende verlässlich ein Boss. Die Bossfights in Neversong sind dabei spannend aufgebaut – jeder dieser Zwischengegner ist riesig. Habt ihr ihm genug Schaden zugefügt, füllt sich eine der Noten, die ihr am Bildschirm seht. Das läutet die nächste Stage des Kampfes ein, und das Angriffsmuster verändert sich. Eigentlich ist das alles nichts Neues, aber die Art und Weise, wie alles in diesem Game zusammenpasst, ist erfrischend anders. Habt ihr dann den Boss gelegt, bekommt ihr eine neue Melodie.

Eure Geschicklichkeit wird in Neversong ganz schön auf die Probe gestellt. Mit speziellen Handschuhen ausgestattet könnt ihr euch nämlich an hängende Bälle heften und den Schwung nutzen, um weiter zu springen. Zudem gibt es auch unterschiedliche Feinde, die euch immer wieder mal im Weg stehen. Krabbelnde Spinnengetiere, mit Messern attackierende Zombies und sogar flugfähige Ungeheuer kommen euch regelmäßig vor den Schläger. Dabei hält sich die Action stets die Waage, doch ihr müsst mehr knobeln und springen als euch tatsächlich prügeln.

Kapitel für Kapitel, Rätsel für Rätsel

Diese Melodie wird dann in euer Liederbuch übertragen, und dann gilt es an einem Piano (ganz am Anfang steht eines in Wrens Haus), diese Töne nachzuspielen. Das eröffnet euch dann neue Möglichkeiten, wie etwa den Baseball-Schläger, die Greifhandschuhe oder ein Skateboard. Letzteres ermöglicht euch, auf glatten Oberflächen einiges an Fahrt aufzunehmen. Auf Rampen springt Peet dann automatisch ab, was euch immens weit bringen kann, je nach Geschwindigkeit. Dabei geht Neversong weit über die klassischen Schalterrätsel hinaus, das macht sich schon früh bemerkbar.

Mein Highlight waren nicht nur gewisse Passagen, in denen ihr auf dem Skateboard mit gutem Timing Schalter prügeln müsst. Ein anderes Mal wird nämlich nur angedeutet, dass etwas stark auf gewisse Gerüche reagiert. Da liegt es dann an euch, herauszufinden, wie ihr diese Gerüche zu der Kreatur bekommt. Die Umsetzung dieses Plans ist dann herrlich schräg und wirkt wirklich komisch! Es macht richtig Spaß, in Neversong ein wenig herumzuwandern und nachdenken zu müssen. Bleibt ihr allerdings einmal hängen, hilft euch der Titel absolut nicht weiter. Es kann also gut sein, dass ihr in diesem Spiel ohne Walkthrough so richtig scheitert. Dazu kommt, dass die Laufwege immer länger werden – hier werdet ihr viel Zeit mit der Suche verbringen.