Neuhaus Zillertal Resort: Fine-Dining im FEIN des Schwesterhotels ElisabethHotel

Das Neuhaus Zillertal Resort teilt eine besondere Herzensempfehlung: Im Schwesterhotel ElisabethHotel – Premium Private Retreat in Mayrhofen öffnet das Restaurant FEIN seine Türen als neues Fine-Dining-Erlebnis im Zillertal. Über den stimmungsvollen Romantikgarten miteinander verbunden, eröffnen die beiden Häuser ein Urlaubskonzept, das Generationen zusammenbringt und zugleich Raum für individuelle Auszeiten schafft. Gäste des Adults-only ElisabethHotel können sich damit auf ein exklusives, regional verankertes Gourmetangebot freuen – perfekt kombinierbar mit einer Wellnessauszeit im Badehaus des benachbarten Neuhaus Zillertal Resort.

Fine Dining als neues Highlight im Zillertal

Im ElisabethHotel wird das Fine-Dining Restaurant FEIN selbst zum Rückzugsort. Sechs individuell gestaltete Stuben – darunter Herzerl-, Rosen-, Jagd-, Sissi-, Besteck- und Uhrenstube – bieten eine behagliche, private Atmosphäre. Warmes Holz, ausgewählte Antiquitäten und Kunstwerke Tiroler Künstler schaffen ein modernes, alpines Ambiente, das Authentizität mit zeitgemäßem Design verbindet. Die besondere Seele der Räume verdankt das Haus der Sammelleidenschaft der Familie Moigg: Tradition trifft auf Moderne, in einem Stil, der zugleich zeitlos und leicht wirkt. Im FEIN präsentieren Küchenchef Alexander Hönigsberger und sein Team eine auf das Wesentliche reduzierte alpine Küche. Regionale Produkte, Fleisch aus eigener Landwirtschaft und handwerkliche Raffinesse verbinden sich zu ehrlichem, feinem Genuss. Das À-la-carte Menü im Restaurant FEIN führt Gäste durch eine kulinarische Reise, die regionalen Charakter und kreative Reduktion verbindet und setzt auf klare, moderne Interpretationen klassischer Aromen – von frischen Wildkräutern und Saibling, über würzige Wildkompositionen bis hin zu süßen Zillertaler Verführungen, die den Abend genussvoll ausklingen lassen.

Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel: Genuss und Erholung in perfekter Balance

So vielfältig wie das Neuhaus Zillertal Resort selbst, so facettenreich ist auch das Zusammenspiel der beiden Häuser. Der Weg selbst wird dabei selbst Teil des Erlebnisses: Ein Spaziergang durch den Romantikgarten verbindet beide Hotels auf besonders stimmungsvolle Weise – durch knirschenden Schnee im Winter, raschelndes Herbstlaub, laue Sommernächte oder begleitet vom ersten Vogelzwitschern im Frühling. Das Konzept ermöglicht einen Urlaub, der Generationen verbindet und zugleich individuelle Freiräume schafft. Während Kinder gemeinsam mit Oma und Opa oder anderen Freunden und Verwandten im Neuhaus bestens aufgehoben sind, genießen Eltern am Abend eine bewusste und genussvolle Auszeit im FEIN des ElisabethHotels. Das Gourmetrestaurant hat mittwochs, donnerstags und freitags geöffnet und Gäste beider Hotels können bis 19 Uhr am Vorabend Reservierungen vornehmen.

Wellness spielt in beiden Hotels eine große Rolle und im Neuhaus Zillertal Resort bildet das Badehaus auf 5.800 Quadratmetern das Herzstück der Erholung: Lichtdurchflutete Räume, großzügige Pools, Panoramasaunen und zahlreiche Ruhezonen schaffen eine Atmosphäre, in der Körper und Geist zur Ruhe kommen. Von Infinity-Weitblickpool über Biolehmsauna bis hin zur Kamin-Loggia und Cassina-Teelounge ist jeder Bereich darauf ausgerichtet, nachhaltig zu entspannen. Gäste des ElisabethHotel können das Badehaus optional mitnutzen und damit ihren Aufenthalt um eine besondere Wellnesswelt erweitern.