Neues Vinyl-Erlebnis von Sony mit den Modellen PS-LX3BT und PS-LX5BT

Sony präsentiert heute die zwei neuesten Plattenspieler PS-LX3BT und PS-LX5BT. Diese Geräte ermöglichen euch einen unkomplizierten Zugang zur Musikwelt, falls ihr den unverfälschten Klang von Vinyl-Schallplatten schätzt oder diesen gerade erst für euch entdeckt. Durch eine intuitive Handhabung und die moderne kabellose Technologie von Sony könnt ihr eure Plattensammlung in exzellenter Qualität genießen, unabhängig davon, ob ihr lieber Kopfhörer nutzt oder die Wiedergabe über Lautsprecher bevorzugt.

Was beide Modelle auszeichnet

Sowohl der PS-LX3BT als auch der PS-LX5BT erlauben euch eine vollautomatische Wiedergabe per Knopfdruck. Ihr könnt zwischen einer klassischen Kabelverbindung und der flexiblen Bluetooth-Konnektivität wählen. Dank der Unterstützung von aptX, aptX-Adaptive und Hi-Res Wireless Audio dürft ihr euch auch bei kabelloser Übertragung auf eine detailreiche Akustik freuen. Zur technischen Ausstattung gehören ein hochwertiger Tonabnehmer, eine dreistufige Verstärkungsregelung sowie ein Plattenteller aus Aluminium. Eine transparente Staubschutzhaube bewahrt eure Technik vor äußeren Einflüssen. Ihr könnt Platten mit 33 1/3 sowie 45 U/min abspielen. Zudem achtet Sony auf Nachhaltigkeit: Die Verpackungen bestehen aus recycelten Materialien.

PS-LX3BT Der ideale Einstieg in die Welt der Schallplatten

Dieser Plattenspieler richtet sich an Vinyl-Neulinge oder an jene Nutzer:innen, die ein verlässliches Gerät für den Alltag suchen. Das ästhetische Design sorgt dafür, dass ihr das Gerät problemlos in eure Wohnumgebung integrieren könnt. Mit dem integrierten Phono-Entzerrer und dem beigefügten Cinch-Kabel oder der Bluetooth-Funktion ist das System sofort einsatzbereit. Ihr bekommt hier einen warmen, analogen Sound für euren täglichen Musikgenuss.

PS-LX5BT Die gehobene Variante für präzisen Klang

Wenn ihr ein intensiveres Hörerlebnis sucht, bietet euch der PS-LX5BT hochwertige Komponenten für eine exakte Audioleistung. Das Gehäuse ist aus einem Stück gefertigt und der Tonarm besteht aus Aluminium. In Kombination mit der speziellen Gummimatte und dem optimierten Schaltungsdesign werden Vibrationen effektiv minimiert. Ihr profitiert von einem erstklassigen Tonabnehmer, der eine weite Klangbühne erzeugt. Für kabelgebundene Fans bietet das Modell vergoldete Audiobuchsen. Ihr könnt euch auf ein minimalistisches Design freuen, das jedes Zimmer optisch aufwertet.

We Are Vinyl Entdeckt kuratierte Musikschätze

Mit der Plattform We Are Vinyl schafft Sony Music Entertainment einen modernen Online-Store für alle Musikliebhaber:innen. Hier geht es nicht nur um den Kauf von Platten, sondern um Geschichten und Interaktion. Ihr seid eingeladen, Musik wieder ganz aktiv zu erleben und sowohl alte Klassiker als auch neue Werke für euch zu finden.

Preise und exklusive Angebote

Ihr könnt den PS-LX3BT ab Januar 2026 für 299,00 Euro erwerben. Das Modell PS-LX5BT ist zum selben Zeitpunkt für 399,00 Euro verfügbar. Wenn ihr euch für einen Kauf im Sony Online Shop entscheidet, dürft ihr euch über einen Rabatt von 25 Prozent auf ausgewählte Begleitprodukte wie den Sony WH1000XM6 oder verschiedene Lautsprecher der ULT-Serie freuen. Genauere Details findet ihr auf den Webseiten für Deutschland und Österreich.