Neues Video zum rundenbasierten RPG For the King 2 veröffentlicht

Der Herausgeber Curve Digital und der Entwickler IronOak Games haben einen neuen For the King 2-Trailer veröffentlicht.

Das neueste Video bietet einen Blick auf einige der neuen Funktionen, die in der rundenbasierten RPG-Fortsetzung eingeführt werden, die von Tabletop-Abenteuern inspiriert ist. 20 Jahre nach den Ereignissen von For the King (zu unserem Review) spielen wird alleine oder in einer Gruppe von vier Personen gegen Fahruls tyrannische Königin. Zu den neuen Funktionen gehören “Landboote”, die es den Spieler:innen ermöglichen, gemeinsam in der Welt zu reisen, und die Möglichkeit, Charaktere und Tiere für Partys zu rekrutieren. Das Scourge-System des Originalspiels kehrt ebenfalls zurück, wobei der Trailer einen neu vorgestellten Henker einführt.

“For The King 2 ermöglicht es den Fans, ein Einzelspieler-Erlebnis zu beginnen oder kooperativ online und im Couch-Koop-Modus mit bis zu vier Spielern zu spielen, und bietet brandneue Kampfmechaniken und Funktionen, eine Vielzahl neuer Biome, die es zu erkunden gilt, einen schönen aktualisierten Kunststil, neue Waffen und Feinde zum Erobern – und vieles mehr”, so Curve auf der offiziellen Website. “Von der großen Anzahl von Charakter- und Gegenstandskombinationen bis hin zu den prozedural generierten Karten, Quests, Beute und Ereignissen – die Welt von Fahrul verändert sich ständig und wird die Spieler ständig auf Trab halten”. For the King 2 wird dieses Jahr via Steam veröffentlicht.