Starfield wird das größte Spiel von Bethesda Game Studios bislang

Starfield ist mindestens doppelt so groß wie das größte Spiel, das Bethesda Game Studios je gemacht hat, so heißt es.

Mehr zu Starfield

Während eines Interviews enthüllte der Starfield-Komponist Inon Zur, dass es sich in Bezug auf die Größe um das bisher größte Projekt der Bethesda Game Studios handelt. Es ist nicht schwer vorstellbar, da sich das Spiel über 100 Sternsysteme und über 1000 verschiedene Planeten erstreckt, die es zu erkunden gilt. Hier wird es noch spannend zu sehen, wie bevölkert und detailreich diese Welten sein werden. Zur teilte auch einige interessante Gedanken zur Geschichte des Spiels. Ihm zufolge ist das Game ein tiefes und philosophisches Spiel, das ganz schön in die Tiefe gehen kann. Obwohl er nicht glaubt, dass es Personen verändern kann (was für eine Aussage), soll es euch doch ganz schön beschäftigen können.

Starfield ist ein kommendes Action-Rollenspiel im Weltraum, das von Bethesda Game Studios entwickelt und von Bethesda Softworks veröffentlicht wurde. Im Jahr 2018 gab Bethesda das Spiel während ihrer E3-Pressekonferenz offiziell bekannt. Der Titel soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 für Microsoft Windows und Xbox Serie starten. Laut Zur stehen Ideen wie der Mut, Fragen zu stellen und zu versuchen, ihre Antworten zu finden, im Mittelpunkt des Spiels. Es soll mehr als nur ein weiterer Shooter oder ein anderes RPG sein, behauptet er. Irgendwie klingt das ein bisschen nach No Man’s Sky, wenn ihr mich fragt – und wenn man die eigenen Fragen und Antworten finden soll, heißt das dann, dass es keine wirkliche Story gibt? Bleibt alles spannend, und wir dürfen uns weiter auf das Game freuen. Hier noch ein Gameplay-Trailer für euch: