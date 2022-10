Neues Video über Kampf und Upgrades in Sonic Frontiers veröffentlicht

Das Spiel verfügt über ein völlig neues Kampfsystem und Fähigkeitenbäume, mit denen ihr eure Figur überlegt stärker machen könnt. Ihr dürft Bewegungen wie Ausweichmanöver, Paraden, Konter, Combos und darüber hinaus neue Fähigkeiten kombinieren, um Feinde und Titanen auszuschalten. Sonic Frontiers bringt zum ersten Mal so einen Fähigkeitenbaum in einen Sonic-Titel. Dieser ermöglicht mächtige neue Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können, indem genügend Fertigkeitsstücke von gefallenen Feinden sowie zerbrechliche Gegenstände rund um die Inseln gesammelt werden. Während ihr allerdings immer stärker werdet, werden auch eure Feinde immer stärker, dies gilt es zu beachten! Hier mal das Video für euch:

Die Combo-Anzeige füllt sich, nachdem ihr Feinde nacheinander angegriffen habt, und sobald sie maximiert ist, wird Phantom Rush aktiviert. Dies erhöht eure Angriffskraft, bis der Zähler Null erreicht. Wenn ihr noch mehr Schaden austeilen wollt, solltet ihr Sonic Boom verwenden, einen Langstrecken-Hochgeschwindigkeits-Kick, der in kurzen Abständen Schockwellen erzeugt. Ein weiterer Zug, Wild Rush, erzeugt einen Zick-Zack-Angriff, der Sonic mit großer Kraft in ein Ziel stürzt. Ihr könnt aber auch Paraden durchführen, und visuelle Hinweise werden euch darauf hinweisen, wann genau ihr angegriffen werdet. Standardmäßig gilt es dann, schnell genug zu reagieren, damit ihr eine Parade sowie einen Gegenangriff durchführen könnt. Sonic Frontiers erscheint am 8. November für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch.