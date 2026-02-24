Neues Video: So schön sieht Japan in Forza Horizon 6 aus

Ein neues Video wurde von Xbox veröffentlicht, das die Landschaft in Forza Horizon 6 zeigt. Seht es euch selbst an!

Mehr zu Japan in Forza Horizon 6

Das neue „Biomes Showcase“-Video ist eine zweiminütige Montage von Orten aus der neuen Japan-Umgebung des Spiels, die mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde läuft. „Begleiten Sie uns auf einer besonderen Tour durch die atemberaubenden Biome und kontrastierenden Landschaften des atemberaubenden Japans von Forza Horizon 6 mit Hochland, Alpenregion, Küste, Bergen und Ebenen“, heißt es in der Beschreibung des Videos. Während das Video sagt, dass das, was gezeigt wird, „In-Engine-Filmmaterial“ ist, bestätigt es nicht, ob es auf der Xbox Series X oder einem höheren PC läuft. Forza Horizon 6 wird am 19. Mai auf Xbox Series X/S und PC veröffentlicht, daher ist es möglich, dass letzteres die Version ist, die im Video gezeigt wird, die oben in dieser Geschichte oder auf dem offiziellen Forza YouTube-Kanal eingebettet zu sehen ist. Eine Premium Edition des edlen Fun-Racers wird ebenfalls verfügbar sein, die den Fans ab dem 15. Mai einen frühen Zugang bietet.

Eine PlayStation 5-Version des Spiels wurde ebenfalls bestätigt, aber sie wird nicht am selben Tag wie die Xbox- und PC-Versionen erscheinen, sondern „später im Jahr 2026“ veröffentlicht. Anstelle früherer Spiele, die damit beginnen, dass die Hauptfigur am Horizon Festival teilnimmt, wird Forza Horizon 6 diesmal die Spielerschaft als Tourist in Japan starten lassen, und sie müssen sich für das Horizon Festival erst qualifizieren. Laut dem Entwickler Playground Games wird die Region von Forza Horizon 6 in Tokio fünfmal größer sein als alles, was das Studio zuvor geschaffen hat, mit unterschiedlichen Bezirken. Wie in anderen Forza Horizon-Spielen enthält die Karte Häuser, die gekauft werden können und als Fast Travel-Punkte und Garagen dienen. Dieses Mal haben die Spieler jedoch auch Zugang zum Anwesen, einem viel größeren Grundstück, das um ein verlassenes Grundstück im ländlichen Japan herum liegt und vollständig angepasst werden kann.