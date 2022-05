Neues Gameplay-Material zu Digimon Survive aufgetaucht

Die Rulicon 2022 hat eine Überraschung für Fans von Digimon Survive parat: Ein neuer Trailer wurde gezeigt. Seht ihn gleich hier!

Der Herausgeber Bandai Namco und das Entwicklerstudio HYDE debütierten während der Rulicon 2022 neue Gameplay-Aufnahmen von Digimon Survive. In diesem Trailer sehen wir, wie sich die Action anfühlen wird. Das Filmmaterial zeigt einen Kampf gegen Dokugumon, in dem Takuma Momozukas Agumon zum ersten Mal zu Greymon digitiert. Wie wir bereits berichteten, wird dieses Spiel wohl erwachsenere Themen angehen und sich ein wenig von der comichaften Anime-Serie, die wir aus der Kindheit kennen, distanzieren. Wie genau das Ganze aussehen wird, erfahren wir im Sommer. Denn Digimon Survive wird am 29. Juli weltweit für PlayStation, Xbox, Switch und PC erscheinen. Hier der Trailer für euch!