Digimon Survive: Neues Team im Hintergrund, bitte warten

Der Produzent von Digimon Survive hat Fans des Anime-inspirierten RPGs gebeten, noch ein wenig Geduld zu haben. Mehr über die Hintergründe erfahrt ihr hier!

Mehr zur Verzögerung von Digimon Survive

“Es tut uns sehr leid, dass wir Sie warten lassen, obwohl Sie sich darauf freuen”, sagte Produzent Kazumasa Habu aus Hyde den Fans in einem Interview. “Wir entschuldigen uns erneut dafür, dass wir keine neuen Informationen zur Verfügung gestellt und/oder Sie warten lassen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Verzögerung.” Das letzte, was wir von Digimon Survive hörten, war 2020, und Bandai Namco bestritt Gerüchte, dass es sich auf unbestimmte Zeit verzögert hatte, nachdem das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum 2019 auf 2020 abgerutscht war. Habu sagt jetzt, dass die Veröffentlichung “aufgrund einer Änderung im Entwicklungsteam” verschoben wurde und dass sie “jetzt das Spiel mit einem neuen Entwicklungsteam entwickelt haben”.

“Der Teamwechsel hat zu vielen Überarbeitungen am Spiel geführt, was zu Verzögerungen geführt hat. Dies hat zu einer Menge Unsicherheit geführt, die uns daran gehindert hat, regelmäßige Updates zu geben. Dank der Bemühungen des neuen Entwicklungsteams sind wir jetzt jedoch in der Lage, wieder auf Kurs zu sein und dem Abschluss des Spiels immer näher zu kommen. Was die Informationen zum Veröffentlichungsdatum betrifft, wird erwartet, dass es etwas länger dauern wird, da wir sie immer noch intern anpassen. Noch einmal entschuldigen wir uns aufrichtig für die Verzögerung. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie noch ein wenig länger warten könnten.”

Digimon Survive: Dunkler und erwachsener

Habu bestätigte dabei, dass es 12 Kapitel geben wird, und ab Kapitel acht verzweigt sich die Geschichte in drei Wege: Moral, Harmonie und Wut. “Wenn Sie eines der drei Enden von Moral, Harmonie und Wut erreichen, wird der geheime Weg freigeschaltet”. Anscheinend benötigt man etwa 40 Stunden Spielzeit pro Strecke und 80-100 Stunden insgesamt, um sie alle abzuschließen. Die Anzahl der trainierbaren Monster beträgt exakt 113. Das neue Digimon-RPG hat eine Weltanschauung, die vom bislang Bekannten teils dramatisch abweichen kann. Habu sagt uns, dass wir eine dunklere Geschichte als üblich erwarten sollen, da die Zielgruppe Erwachsene sind, die mit dem Franchise aufgewachsen sind.

“Da Digimon als die Hälfte des inneren Selbst beschrieben wird, gibt es dunkle Ausdrücke, die in herkömmlichen Digimon-Werken nicht üblich sind, wie z.B. Digimon zu leugnen, indem man sich weigert, sich selbst zu stellen, oder Digimon als Manifestation von Selbstverletzung zu verletzen”, sagte Habu. “Wenn Sie ein Fan des TV-Animes oder anderer Digimon-Werke sind, könnten Sie einige der Themen und Handlungen unangenehm finden, also beachten Sie dies bitte im Voraus.” Für mich persönlich klingt das ziemlich interessant und auf jeden Fall ansprechender als die x-te Version der ewig gleichen Story. Wie ist das für euch? Hier noch der Intro-Film zum Spiel von der offiziellen Website: