Neues Flagship-Smartphone Vivo X80 Pro in Berlin präsentiert

Vivo hat uns letzte Woche nach Berlin eingeladen, um ihr neues Flagship-Smartphone und dessen außerordentliche Kamera zu bewundern. Ich war vor Ort und habe mir angeschaut, ob das Vivo X80 Pro eine ernstzunehmende Konkurrenz für Apple und Co. ist.

Ab nach Berlin!

Dienstagnachmittags traf sich die Reisegruppe bestehend aus Journalisten-Kollegen und Vivo-Mitgliedern am Flughafen, um gemeinsam den Flug nach Berlin zu bestreiten. Nachdem ich kurz in der Unterkunft beim Alexanderplatz im ParkInn Hotel, bin ich wie damals in London gleich mal auf Erkundungstour gegangen. Doch diesmal mit einem Zeitlimit von einer Stunde, denn Abends war ein gemeinschaftliches Abendessen angesetzt. Nachdem ich auf dem Dach des Hotels war und mir einen Überblick gemacht habe, entschied ich Richtung Brandenburger Tor zu spazieren. Auf dem Weg dahin schnappte ich mir schnell ein Eis und ging die Hauptstraße entlang. Vorbei am Berliner Dom und dem belebten Lustgarten, der Humboldt-Universität sowie der Staatsbibliothek erreichte ich den Pariser Platz und das Brandenburger Tor. Leider reichte die Zeit nicht um noch weiter zu gehen und beispielsweise den angrenzenden großen Tiergarten zu erleben, doch aus dieser Stunde habe ich das Beste rausgeholt.

Beim Hotel haben die anderen schon auf mich gewertet, um zum Restaurant zu fahren. Die Kurpfalz-Weinstuben Berlin war nicht nur geschmacklich ein hochwertiges Erlebnis, sondern auch vom Personal absolute Spitzenklasse. Chef Vincenzo hat uns herzlichst empfangen und die Gruppe toll unterhalten. Am Tisch selbst wurden wir von sehr spaßigen Angestellten mit einer diversen Auswahl an Vorspeien und einem absoluten Knaller von Hauptgericht bedient. Ich kann dieses Lokal nur wärmstens weiterempfehlen!