Neuer Trailer zu That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Memories (iOS, Android)

That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Memories bekam einen neuen Trailer. Seht ihn gleich hier bei uns!

Über That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Memories

Ein neuer Gameplay-Trailer wurde für den kommenden Bandai Namco-Mobiltitel That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Memories veröffentlicht (wir berichteten bereits). Der dreiminütige Trailer unter der Leitung von Rimuru und Veldora zeigt englisches Gameplay. Dazu gehört ein Blick auf das rundenbasierte Kampfsystem und ein detaillierterer Blick darauf, wie Spieler:innen Tempest helfen werden, im Laufe der Geschichte zu wachsen und zu gedeihen.

Im September 2021 wurde die vorregistrierte Vorregistrierung sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten eröffnet. Am 28. September 2021 gab die offizielle Website bekannt, dass sich bereits über 400.000 Menschen angemeldet haben. Isekai Memories wurde ursprünglich im März 2021 in Japan veröffentlicht. Während das Game der Geschichte folgt, die in der Anime-Serie erzählt wird, wird Isekai Memories auch eine rein für dieses Spiel geschriebene Geschichte enthalten. Der Autor der Romanreihe, Fuse, überwachte den Titel. Hier der englische Trailer für euch!