That Time I Got Reincarnated as a Slime: ISEKAI Memories kommt für iOS und Android

Rimuru-Fans aufgepasst: That Time I Got Reincarnated as a Slime: ISEKAI Memories kommt noch dieses Jahr. Einen Trailer gibt’s hier!

Über das Spiel

Bandai Namco wird einen der besten Anime der letzten Zeit in ein Spiel verwandeln. That Time I Got Reincarnated as a Slime: ISEKAI Memories für iOS und Android wird am 22.11.2021 veröffentlicht, kündigte das Unternehmen an. Die Vorregistrierung ist schon jetzt über App Store und Google Play möglich. Das Nation Building 3D Battle RPG wurde erstmals am 27. März in Japan angekündigt, wo es den Titel Tensei Shitara Suraimu Datta Ken: Maou to Ryuu no Kenkokutan trägt und ebenso noch 2021 erscheinen soll. Alle Charaktere der Serie – Rimuru, Great Sage, Gobta, Shion, Shuna, Benimaru, Gabiru und mehr – kommen im Titel vor! Zudem soll es noch weitere, neue Charaktere geben.

Zur Story: Ein mysteriöses Mädchen namens Shinsha erscheint und behauptet, Rimurus Tochter zu sein. Was ist ihre Beziehung zu Izis, der Hexe aus dem “Spiegelland”? Werden Rimuru und die Bürger von Tempest die Herausforderungen überleben, die Izis und ihre Anhänger vor sich haben? Es gibt andere Versionen bekannter Charaktere wie Gabiru, der den Echsenmenschen-Thron im Spiegelland bestiegen hat, oder auch Shion in einer anderen Entwicklung. Der Titel hält sich eng an die erste Staffel des Anime, und das Gameplay verspricht abwechslungsreich zu werden. Trailer gefällig?