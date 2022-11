Neuer Trailer zu Need for Speed Unbound veröffentlicht

Der Herausgeber Electronic Arts und der Entwickler Criterion Games haben ein neues Video für Need for Speed Unbound veröffentlicht.

Mehr zu Need for Speed Unbound

Das Video ermöglicht es uns, einen ersten Blick auf Speed Race-Events wie Meetups und Side Bets werfen. „Kämpfen Sie gegen die Zeit, überlisten Sie die Polizisten und übernehmen Sie wöchentliche Qualifikationen, um The Grand, die ultimative Straßenrennen-Herausforderung von Lakeshore, zu erreichen”, heißt es in der Videobeschreibung. „Füllen Sie Ihre Garage mit präzisionsabgestimmten, maßgeschneiderten Autos und beleuchten Sie die Straßen mit Ihrem Stil, exklusiven Passformen und einem lebendigen globalen Soundtrack, der in jeder Ecke der Welt stößt.” Need for Speed Unbound ist ab 2. Dezember 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie erhältlich. Den neuen Trailer gibt’s gleich hier!