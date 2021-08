Neuer Trailer zu Marvel’s Guardians of the Galaxy veröffentlicht

Ein neuer Marvel’s Guardians of the Galaxy-Trailer setzt genau dort an, wo wir das Team verlassen haben. Seht hier, was mitten in ihrem bisher gefährlichsten Raubüberfall passiert!

Der Trailer beginnt dort, wo die E3-Enthüllung aufgehört hat, und stellt Lady Hellbender als potenzielle Käuferin für das “seltene Monster” vor, das gemeinhin als Groot bekannt ist. Das Team plant, ihn später zurückzustehlen und Hellbenders Geld zu behalten, daher ist es ein Raubüberfall. Der Trailer besteht vollständig aus einer einzigen filmischen Szene mit einer Dialogwahl – und im begleitenden Entwicklerkommentar erfahren wir, dass das vollständige Spiel fast sechs Stunden Cinematics wie diese haben wird.

“Wir haben Performance Capture als unser Hauptwerkzeug verwendet, um diese Charaktere und Geschichten zum Leben zu erwecken”, erklärt Film- und Animationsregisseurin Darryl Purdy. “Eine komplexe Originalgeschichte mit einer großen Ensemblebesetzung und fast sechs Stunden interaktiver Filmsequenz zu drehen, war keine geringe Leistung. Die meisten Szenen haben mindestens die fünf Guardians und in vielen Fällen andere Charaktere aus dem Marvel-Universum, wie in dieser Szene mit Lady Hellbender.”

Spieler:innen haben sich bereits dafür entschieden, Lady Hellbender Groot oder Rocket anzubieten. Die Wahl in dieser neuen Szene hängt davon ab, ob Starlord sich auf Hellbenders offensichtliches Interesse an Drax dem Zerstörer beziehen oder selbst die Führung übernehmen wird. Wir sehen diesmal, wie sich die erste Option abspielt, aber wer weiß, wie die andere Variante ausgehen würde? Das werden wir herausfinden, wenn Marvel’s Guardians of the Galaxy am 26. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Serie erscheint.