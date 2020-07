Xbox Series X Games Showcase: Neuer Everwild Trailer veröffentlicht

Microsoft und Rare haben im gestrigen Xbox Series X Games Showcase einen neuen Everwild Trailer präsentiert, der Lust auf mehr macht.

So wie der letzte Trailer zu Everwild, ist der neue Einblick mit atemberaubenden Szenen gefüllt. Wir bekommen weitere Tiere und Gebiete dieser außergewöhnlichen Welt zusehen, doch schlauer wurden wir dadurch nicht. Die spirituelle und physische Verbindung zwischen Mensch und Natur, insbesondere die der Tierwelt, wird im Fokus stehen. Mich erinnert Everwild an James Camerons Avatar – Aufbruch nach Pandora und ich denke wir dürfen eine ähnliche Story erwarten. Zum Gameplay oder Veröffentlichungsdatum wissen wir leider immer noch nichts. Es bleibt ein Rätsel was wir in dieser magischen und naturverbundenen Welt erleben werden und deshalb darf sich Everwild weiterhin zu den Spielen zu denen ich mir Neuigkeiten wünsche gesellen.