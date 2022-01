Neuer Trailer für Pokémon Legends: Arceus gesichtet

Das am meisten erwartete Switch-Spiel vom Januar 2022 ist Pokémon Legends: Arceus. Neues Video gefällig?

Über Pokémon Legends: Arceus

Der Teil ist eine völlig neue Version der langjährigen Monster-Zähmungsserie, die uns Spieler:innen in die Vergangenheit zurückversetzt. Es erscheint am 28. Januar, und im Vorfeld haben Nintendo und The Pokémon Company immer mehr Filmmaterial des Spiels geteilt. Der neueste Clip, der veröffentlicht wird, ist ein Einführungstrailer. Obwohl er auf Japanisch ist, gibt es Trainer:innen immer noch einen guten Blick darauf, wie sich das Spiel spielen wird.

Er zeigt sechs Minuten Landschaft, Pokémon, Menschen und Anpassungsmöglichkeiten. Es gibt auch viele Aufnahmen der Kampfmechanik und Transportmittel. Wieder einmal ist es noch ein japanischer Trailer – aber Nintendo sollte in naher Zukunft ein lokalisiertes Video mit dem gleichen Filmmaterial teilen. Hier ist das neueste Video gleich für euch: