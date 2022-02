Neuer Trailer für Ghostwire: Tokyo veröffentlicht

Sonys neuester Trailer ist exklusiv Ghostwire: Tokyo mit detaillierten Gameplay-Passagen gewidmet.

Über Ghostwire: Tokyo

Das Spiel sieht an sich schon mal sehr gruselig aus. Das paranormale Actionspiel von Tango Gameworks, dem Studio hinter der Evil Within-Serie, findet in einer modernen Version von Tokio voller Folklorekreaturen statt. Es wird als „Neuinterpretation“ der japanischen Metropole beschrieben, nur eben mit übernatürlichen Kreaturen, die herumlauern. Der Gameplay-Trailer ist an die zehn Minuten lang und er ist voller schrecklicher Kreaturen und Action: