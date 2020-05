Neuer The Last of Us Part 2 Story Trailer veröffentlicht

Nach der kürzlichen Gold-Status-erreicht-Meldung veröffentlichte Sony Interactive Entertainment nun einen neuen The Last of Us Part 2 Story-Trailer, in dessen Mittelpunkt Ellies Wunsch nach Vergeltung sowie die Folgen, die sie dafür in Kauf nimmt, steht. The Last of Us Part 2 Story-Trailer