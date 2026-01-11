Neuer Stabstaubsauger: Die Narwal V40 Station

Narwal erweitert sein Produktportfolio und bringt mit der Narwal V40 Station ein kabelloses Stabstaubsauger-System auf den Markt.

Über die Narwal V40 Station

Das neue Modell kombiniert einen leistungsstarken Handstaubsauger mit einer automatischen Entleerungs- und Ladestation und richtet sich damit unter anderem an Haushalte, die Wert auf möglichst wartungsarmen Betrieb legen. Das Herzstück des Systems ist ein bürstenloser Motor mit einer Drehzahl von bis zu 120.000 U/min und einer Saugleistung von bis zu 220 Airwatt. Hilfreich ist zudem eine automatische Schmutzerkennung, die Bodenart und Verschmutzungsgrad in Echtzeit analysiert und daher die Saugleistung entsprechend anpasst. Ziel ist eine gleichbleibend gründliche Reinigung auf Hartböden und Teppichen ohne manuelle Einstellungen. Für längere Reinigungsvorgänge setzt Narwal auf ein Dual-Akku-Konzept. Zwei wechselbare Akkus ermöglichen jeweils bis zu 60 Minuten Laufzeit. Beide Akkus werden nach dem Einsatz gleichzeitig in der Station geladen. Sie bietet übrigens eine automatische Staubentsorgung für bis zu 100 Tage. Ein zentrales Merkmal der V40 Station ist die automatische Staubentsorgung. Der aufgesaugte Schmutz wird beim Andocken in einen versiegelten 3-Liter-Staubbeutel in der Basisstation überführt. Dieser Beutel ist antibakteriell beschichtet und auf eine Nutzungsdauer von bis zu 100 Tagen ausgelegt.

Die Entleerung erfolgt in mehreren Schritten, um auch feinen Staub und Tierhaare möglichst vollständig aus dem Handgerät zu entfernen. Dadurch soll die Saugleistung langfristig erhalten bleiben und der direkte Kontakt mit Staub reduziert werden. Weiters gibt es umfangreiches Zubehör ein und mehrstufiges Filtersystem: Narwal setzt auf ein 9-stufiges Filtersystem mit zwei HEPA-H13-Filtern. Die Luft wird sowohl im Handgerät als auch in der Station gefiltert, um Partikel wie feinen Staub oder Pollen zurückzuhalten. Das Komplettsystem ist damit insbesondere für Haushalte mit Haustieren oder Allergikern ausgelegt. Neben der motorisierten Bodendüse gehören unter anderem eine Mini-Turbobürste für Polster, eine weiche Staubbürste für empfindliche Oberflächen sowie eine Fugendüse zum Lieferumfang. Sämtliches Zubehör kann in der Station verstaut werden. Die Narwal V40 Station ist ab sofort über den offiziellen Online-Shop von Narwal sowie über Amazon erhältlich. Zum Marktstart wird das System bis zum 1. Februar für 379,- Euro angeboten; die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449,- Euro. Übrigens: Bis zum 01. Februar läuft aktuell auch der Winter Sale von Narwal. Alle Angebote sind bei Amazon oder im Narwal-Onlineshop zu finden. Schaut vorbei!