Neuer Resident Evil 3 Remake Trailer zeigt Nemesis

Gute Nachrichten für die Fans von Resident Evil – Nach der Ankündigung von Resident Evil 3 Remake im Rahmen von Sonys State of Play 2019 gibt‘s nun einen neuen Resident Evil 3 Remake Trailer, der euch Nemesis genauer vorstellt. Viel Spaß damit!

Worum geht’s?

Im Resident Evil 3 Remake muss Jill Valentine der Zerstörung von Raccoon City entfliehen, während sie unbarmherzig von der Biowaffe Nemesis gejagt wird. Jill’s aufreibende Flucht findet in den dramatischen Stunden rund um die Ereignisse von Resident Evil 2 statt. Intensive Kämpfe und knifflige Rätsel prägen das Herzschlagfinale um den Niedergang von Raccoon City. Jede Hoffnung auf Rettung scheint angesichts einer anderen Ikone der Serie vergeblich: Der gigantischen Biowaffe Nemesis, der sich allen überlebenden S.T.A.R.S.-Mitgliedern in den Weg stellt – und in Jill sein finales Ziel sieht

Release

Das Remake erscheint laut letzten Informationen am 3. April 2020 für PS4, Xbox One und den PC über Steam. Als Vorbestell-Bonus ist bei teilnehmenden Händlern das Classic-Costume-Pack erhältlich, das originale Designs und Frisuren für Jill Valentine und Carlos Oliveira beinhaltet.