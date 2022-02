Neuer Overview-Trailer zu Elden Ring veröffentlicht

Wer kurz vor dem Release des Spiels noch mehr zu sehen bekommen möchte, hat Glück: Bandai Namco und From Software haben noch einen Trailer gezeigt!

“Seit den Tagen eurer Verbannung hat sich in den Ländern viel verändert. Kommt näher und erfahrt, was euch auf dem Weg der Gnade erwartet.”

Die Übersicht zu Elden Ring

Der Story-Trailer verwöhnt uns mit über sechs Minuten atemberaubender Landschaften und abscheulicher Bestien und gibt uns einen langen Einblick in so ziemlich jeden Aspekt des Spiels, von wem wir uns treffen werden, was wir basteln werden können und wie wir uns am besten fortbewegen können. Elden Ring (zur offiziellen Website) ist in Fan-Kreisen schon massiv gehyped und auch bei uns in der Redaktion gibt es ein, zwei Fälle, die von keinem anderen Spiel mehr sprechen wollen. Auch der Netzwerktest ging super vonstatten, und Leute mit starken PCs können sich schon mal die Hände reiben. Daher ist es umso besser, dass Bandai Namco und From Software sich für einen neuen (letzten?) Trailer vor dem Release entschieden haben. Hier ist er für euch: