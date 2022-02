PC-Anforderungen für Elden Ring sind bekannt – Zeit, aufzurüsten!

Für Elden Ring-Spieler:innen heißt es nicht nur persönlich „git gud“, sondern auch beim PC wird wohl ein Upgrade fällig. Lest mehr über die Mindestanforderungen zum Spiel!

Über die Anforderungen von Elden Ring

Nachdem die Mindestspezifikationen von Elden Ring Anfang dieser Woche kurz auf Steam erschienen sind, hat die Twitter-Seite des Spiels nun die vollständigen Systemanforderungen für die Ausführung des neuesten brutalen Unterfangens von From Software enthüllt. Während die Fan-Base hoffte, dass die von Steam empfohlenen Spezifikationen versehentlich als Minimum aufgeführt wurden, scheint dies leider nicht der Fall zu sein. Ihr benötigt also mindestens 12 GB RAM, um das Spiel auszuführen, sowie entweder eine Nvidia GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580. Wenn ihr das Spiel zu den empfohlenen Spezifikationen ausführen wollt, benötigt ihr 16 GB RAM und entweder eine Nvidia GTX 1070 oder AMD Radeon Vega 56.

Es ist weit entfernt von der Art von Spezifikationen, die man von FromSoftware-Spielen gewohnt ist, besonders wenn man bedenkt, dass das Spiel auch auf PS4 und Xbox One herauskommt. Es wird interessant sein zu sehen, wie schwächere PCs mit dem Spiel umgehen werden – lest hier unsere Eindrücke des Netzwerktests vor einigen Monaten. Ob sich FromSoftware nun ein wenig Puffer verschafft oder ob die offene Welt wirklich so fordernd sein wird, bleibt abzuwarten – hier jedenfalls die kompletten Auflistungen für euch:

Elden Ring Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GB

DirectX: DirectX 12 (Feature Level 12.0)

Speicher: 60 GB

Soundkarte: Windows-kompatibles Audiogerät

Elden Ring empfohlene Spezifikationen