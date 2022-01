Neuer Daytona International Speedway-Trailer zu Gran Turismo 7

Ein Gameplay-Trailer von Gran Turismo 7 macht Lust auf mehr. Seht selbst den Daytona International Speedway!

Mehr zum Gran Turismo 7 Speedway-Trailer

Da der Veröffentlichungstermin von Gran Turismo 7 näher rückt, beginnt das Team von Sony und Polyphony Digital, mehr Gameplay-Aufnahmen zu zeigen. Der neueste Blick auf Gran Turismo 7 zeigt einige GT-Klasse-Autos, die auf dem legendären Daytona International Speedway ihre Runden drehen. Die erste Runde ist reines Gameplay im Auto. Die Fans werden mit den Sehenswürdigkeiten und Klängen verwöhnt, wie es während der Dämmerungszeiten rund um die Strecke aussehen wird. Die Aufnahmen im Auto zeigen beeindruckende Bilder und Details des Inneren des Autos.

Die Rückfahrkamera und die Lenkradtelemetrie stechen am meisten hervor, genauso wie der Sound. Die bemerkenswertesten Dinge von der ersten Runde im Auto sind die Geräusche des Autos, das durch die Gänge schaltet, das Schütteln und Rumpeln, wenn man in einigen Kurven auf die Bordsteine trifft, und das Geräusch der Reifen, wenn sie an ihre Grenzen gebracht werden. Doch genug von der Beschreibung, seht am besten selbst: