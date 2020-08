Neuer Cris Tales Trailer im Zuge der gamescom 2020 veröffentlich

Modus Games hat einen neuen Cris Tales gamescom 2020 Trailer veröffentlicht, in dem ihr mit der willensstarken Protagonistin Crisbell einen Blick tief in ihre Motivationen werft. Zudem wird der Katalysator, der sie auf ihre die Zeit verändernde Suche nach der Rettung der Welt vor der Tyrannei bringt, enthüllt.

Neben neuem Gameplay-Material, das die atemberaubenden Landschaften im Spiel zeigt, enthüllt der Trailer auch brandneue, rasante Kampfszenen. Spieler können außerdem erstmals einen Blick auf zwei neue Mitglieder von Crisbells Team werfen – JKR-721 und Zas.

Cris Tales ist ein von den Klassikern des Genres inspiriertes RPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind. Die Spieler können Crisbells faszinierende Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und her zu schlüpfen nutzen, um den Bewohnern des Königreichs Crystallis zu helfen und Feinde an bestimmte Punkte in der Zeit zu versetzen, an denen Crisbell Vorteile im Kampf hat.

Cris Tales gamescom 2020 Trailer