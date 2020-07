Cris Tales Demo für Konsolen veröffentlicht (+Trailer)

Modus Games hat bekanntgegeben, dass ab sofort eine Cris Tales Demo-Version für euch auf der Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch bereit steht.

Cris Tales war eine der beliebtesten Demos während des Steam Summer Games Festivals, die nun auch Konsoleros zugänglich gemacht wird. Der Launch der Cris Tales Demo auf Konsole fällt auf den kolumbianischen Unabhängigkeitstag und ehrt dadurch ein Land, von dem das Spiel nicht nur stark beeinflusst ist, sondern in dem es auch von Dreams Uncorporated und SYCK entwickelt wird. Ihr könnt diese Inspiration in der Architektur, der Kultur und sogar im Charakterdesign hautnah nachvollziehen. Die EntwicklerInnen verarbeiten in dieser „einheimischen Fantasy“ ihre persönliche Verbindung zu Kolumbien und teilen sie durch das Spiel mit der Welt. Mehr über die kolumbianischen Einflüsse von Cris Tales wird hier verraten.

Cris Tales Demo Inhalt und Trailer

Als Teil der Demo gibt es einen ersten Blick auf den Colosseums-Modus, indem ihr gemeinsam mit Mitstreiter Wilhelm gegen acht Gegnerwellen antreten und euch danach einem Mini-Boss stellen müsst.