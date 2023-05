Neue Story of Seasons-Spiele angekündigt, eines davon ist ein Multiplayer-Titel

Im Vorfeld der Hauptwoche der Gaming-Showcases im Juni veranstaltete der Spieleverlag Marvelous letzte Woche sein eigenes Präsentations-Showcase mit Ankündigungen. Im Juni wird ein Remake erscheinen , namentlich ist dies Story of Seasons: A Wonderful Life . Doch dies ist nicht der einzige Titel, auf den wir uns freuen dürfen. Ja, Marvelous kündigte an, dass tatsächlich zwei brandneue Story of Seasons -Spiele in Arbeit sind, und eines davon ist Multiplayer. Aufnahmen von klassisch niedlichen Hühnern, Schafen und einer Kuh mit einer sehr klobigen Schnauze dürfen nicht fehlen. Wir sehen, wie sich die Jahreszeiten von Frühling zu Winter ändern, einige Hunde spielen und eine Art malerische und stilvoll verschwommene 3D-Kunst. Marvelous sagt, dass es um das Erlebnis geht.

In diesem Sinne klingt das andere Story of Seasons-Spiel, das Marvelous bereits in der Mache hat, wie ein noch größeres Bemühen, mit modernen Spielern Schritt zu halten. Marvelous bezeichnet es als „ein Story of Seasons, das man mit jedem spielen kann”. “Wir haben unsere Fans laut und deutlich gehört, und sie wollen Story of Seasons zusammen mit all ihren Freunden spielen. Das Konzept, Story of Seasons zusammen zu spielen, ist mutig, und eine Richtung, die wir mit der Serie bis jetzt nicht eingeschlagen haben”. Bessere Grafik und ein Versuch des Multiplayers sind wirklich das absolute Minimum, das die Serie braucht, um mit der aktuellen Entwicklung bei Games Schritt zu halten. Seien wir also gespannt, wie die SoS-Serie im Jahr 2023 aussehen wird!