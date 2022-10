Story of Seasons: A Wonderful Life – Remake kommt im Sommer 2023

Ursprünglich wurde Story of Seasons: A Wonderful Life für die Nintendo Switch angekündigt, doch es kommt für alle Plattformen!

Mehr zu Story of Seasons: A Wonderful Life

Xseed Games bestätigte, dass das A Wonderful Life-Remake auf allen modernen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht wird. Story of Seasons: A Wonderful Life spielt in einem ruhigen Tal und ihr müsst darin – oh Wunder – eine Farm aufbauen. Nebenher könnt ihr das gesamte Leben eurer Figur durchspielen, und es gibt eine Menge an Entscheidungen zu treffen. Sämtliche Heiratskandidat:innen können unabhängig von ihrem Geschlecht zu einer Romanze überredet werden, sogar nicht-binäre Figuren sind mit von der Partie.

Ob ihr nun heiratet und/oder eine Familie gründet, ob euer Kind die Tradition fortsetzt oder seinen eigenen Weg im Leben geht: In Story of Seasons: A Wonderful Life ist vieles möglich. Das Remake des Titels (ursprünglich aus dem Jahre 2003) wird nächsten Sommer auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. Ein Trailer macht Lust auf mehr, hier ist er für euch: