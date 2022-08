Neue Sequenz zu Hogwarts Legacy aufgetaucht

New cinematic from #HogwartsLegacy pic.twitter.com/gKGaIYkXEm

Hogwarts Legacy kommt noch 2022

Die Zwischensequenz, die während einer Tech-Präsentation bei der diesjährigen Autodesk Vision Series enthüllt wurde, zeigt eine Bande dunkler Zauberer. Sie versuchen, einen Hippogriff zu unterjochen und kämpfen gegen das arme Ding. Glücklicherweise beobachten die beiden Hogwarts-Protagonisten heimlich das Ganze, und aus der Deckung heraus wird ein Plan zur Rettung des Hippogriffs ausgeheckt. Natürlich darf ein kleiner Rachefeldzug nicht fehlen, und so rettet man das Tierchen. Der Tech-Talk zeigte zudem die Charaktererstellung von Hogwarts Legacy. Wie versprochen wird es eine Reihe verschiedener Optionen zur Charakteranpassung geben.

Damit eure Figur genau so aussieht, wie ihr das wollt, könnt ihr aus einer Reihe von voreingestellten Charaktermodellen wählen. Zudem könnt ihr viele Änderungen durchführen, einschließlich Gesichtsform, Hautfarbe und Brille. Mal sehen, wie mächtig dieser Charakter-Editor sein wird und was die Fans alles damit anstellen können! Zur Erinnerung, Hogwarts Legacy spielt etwa 100 Jahre vor den Ereignissen der Harry Potter-Serie. Wir werden also mit völlig neuen Charakteren konfrontiert und die Hogwarts-Schule in ihrem alten Glanz kennenlernen dürfen. Das Spiel soll in der Weihnachtszeit 2022 auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen – ich freue mich darauf!