Hogwarts Legacy: Behind the Scenes-Video zum Spiel veröffentlicht

Man merkt schnell, dass das Team hinter Hogwarts Legacy nur darauf brennt, den Titel endlich fertigzustellen. Das sechsminütige Behind the Scenes-Video findet ihr gleich hier:

Die Macher von Hogwarts Legacy haben ein Behind the Scenes auf YouTube veröffentlicht. Hier das Video für euch und mehr darüber, was euch erwartet!

Mehr zu Hogwarts Legacy

Lange ist das Spiel bereits in der Mache, und es wurde schon mehrfach verzögert. Nun hat aber die Unsicherheit ein Ende: Mit Winter 2022 (höchstwahrscheinlich November, also richtig für das Weihnachtsgeschäft) kommt Hogwarts Legacy auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch (wir berichteten). In diesem Game, das sich lange vor Harry Potter abspielt, erforscht ihr Hogwarts und auch andere bekannte Umgebungen. Dank einem umfassenden Trailer auf der PlayStation State of Play-Veranstaltung haben wir nun viel vom Gameplay gesehen und können daraus ableiten, was uns erwarten wird. Es wird eine offene Welt beinhalten, die sich sowohl mit Besen als auch mit Hippogriffen erkunden lässt. Weiters gibt es eine Vielzahl von Mechaniken, wo man Werte und Gebäude aufrüsten kann.

Natürlich darf auch die Magie nicht vergessen werden: Die Action-Passagen in Hogwarts Legacy zeigen, dass es ganz schön krachen wird. Unterschiedlichste Zauber, jede Menge Gegner, Herausforderungen, Tierwesen und mehr sorgen für Abwechslung. Laut Aussagen von Portkey Games, dem Studio hinter dem Spiel, sollen Spieler:innen dazu ermutigt werden, einfach auf Reisen zu gehen. Durch Erforschung entdeckt ihr so mehr von der mysteriösen Welt und werdet dabei auf natürliche Weise stärker. Damit alles Spaß macht, soll es immer wieder Belohnungen und neue Aufgaben geben. Da hilft es natürlich, dass das Game in Bewegung richtig toll aussieht – hier eine Bildergalerie für euch, die einen ersten Eindruck verschafft. Zur offiziellen Website des Spiels geht es hier – was haltet ihr davon?