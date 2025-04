Neue Infos und Deep Dive zu Mario Kart World: Das erwartet uns alles

Nintendo hat weitere Informationen zu den verschiedenen Funktionen und Modi von Mario Kart World geteilt. Das wird ein Kracher!

So viel Neues

In einer neuen Nintendo Direct, das sich ausschließlich auf das Spiel konzentriert, enthüllte Nintendo einige der neuen Kurse des Spiels, darunter den Retro-Stil Mario Bros Circuit, die städtische Crown City, den Kanal-basierten Salty Salty Speedway, den verschneiten Starview Peak und einen neuen Spukplatz, Boo Cinema. Zu den neuen Gegenständen, die im Spiel zu sehen sind, gehören der Münzpanzer (lässt Münzen für euch zurück), die Eisblume (die Feinde einfriert), der Hammer (der in einem Bogen fliegt und kurz ein Hindernis darstellt) und Kamek (der Gegner verwandelt). Die Mega-Pilz- und Feder-Items werden ebenfalls zurückkehren. Nintendo hat auch detailliert beschrieben, wie Outfits im Spiel funktionieren werden. Die Rennen werden Essen bei Diners enthalten, und durch das Sammeln und Essen werden sich die Charaktere in ein Outfit verwandeln, das mit diesem Essen verbunden ist. Esst ihr zum Beispiel Sushi, trägt eure FIgur ein japanisches Outfit. Sobald ein Outfit freigeschaltet wurde, steht es im Charakter-Auswahlbildschirm zur Verfügung.

Zu den neuen bestätigten Tricks gehören der aufgeladene Sprung (der zum Überspringen von Hindernissen, zum Springen auf Schleifschienen, zum Überspringen über Hindernisse und zum Abfahren von Wandsprüngen verwendet werden kann) und die Möglichkeit, das Gameplay wie in Forza Horizon 5 zurückzuspulen, wenn ein Sprung oder eine Abkürzung verpasst wurde (obwohl andere Rennfahrer sich weiterhin wie gewohnt vorwärts bewegen werden). Die Option des freien Fahrens wurde auch detaillierter gezeigt. Wir können frei auf der Karte des Spiels herumfahren, aber auch P-Schalter drücken, um Missionen zu starten, sowie versteckte Münzen, versteckte Panels und mehr zu finden. Zudem können wir auch kostenlos mit anderen online herumfahren und einen Fotomodus verwenden. Das Spiel unterstützt Split-Screen für vier Spieler auf einer einzigen Switch 2-Konsole und lokales WLAN für bis zu acht Spieler (mit bis zu zwei Spielern, die auf jedem System spielen können – zum Beispiel vier Konsolen mit jeweils zwei auf jedem). Online-Rennen unterstützen bis zu 24 Spieler – zur offiziellen Website des Games kommt ihr hier.

Was kommt noch alles in Mario Kart World?