Hier ansehen: Nintendo Direct zu Mario Kart World (Switch 2)

Die Mario Kart World Direct-Zeit ist gekommen. Nintendo wird am 17. April um 15 Uhr sein neues Switch 2-Rennspiel im Detail präsentieren!

Zur Mario Kart World Direct

Während der Flut von Nintendo Switch 2-Nachrichten in diesem Monat – insbesondere während der großen Switch 2-Präsentation – hat Nintendo zuvor bestätigt, dass es uns einen besseren Blick auf eines seiner wichtigsten kommenden Switch 2-Spiele geben wird. Es handelt sich dabei natürlich um Mario Kart World, das einen eigenen Stream bekommt, von dem seitdem bestätigt wurde, dass er 15 Minuten lang sein wird. Was die Show angeht, müssen wir einfach abwarten und sehen. Während eines früheren Treehouse: Live-Streams wurde gehänselt, dass „es mehr im Free Roam-Modus gibt“, als Nintendo bisher enthüllt hatte. Vielleicht bekommen wir auch einen besseren Blick auf die über 80 Charaktere umfassende Mario Kart World-Charakterliste, die einige seltsame und wunderbare Auswahlen enthält, darunter die Kuh-Muh-Weide-Kuh und ein Fischgerippe.

Generell bleibt die Frage, was Nintendo in petto hat, um den „hohen Mario Kart World-Preis“ zu rechtfertigen, offen. Wobei, so richtig rechtfertigen muss sich Big N meiner Meinung nach definitiv nicht. Denn dass jetzt schon eigentlich alle Deluxe Edition-Games 79,99 Euro kosten, scheint die Welt aus irgendeinem Grund nicht zu wissen. Viele Fans haben Nintendo aufgefordert, den Preis seiner neuen Konsole und Spiele zu senken. Die 15 Minuten lange Mario Kart World-Nintendo Direct dauert 15 Minuten und ist bei uns ab 15:00 Uhr zu sehen. Wir können den Mario Kart World-Stream entweder auf Nintendos YouTube-Kanal oder in der neu veröffentlichten Nintendo Today-App ansehen. Hier bei uns gibt es jedenfalls schon die Möglichkeit, direkt beim YouTube-Kanal dabei zu sein. Was erhofft ihr euch von diesem Event? Sagt es uns in den Kommentaren!