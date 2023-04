Netflix’ The Witcher: 3. Staffel kommt im Sommer, Trailer ist da

Netflix hat einen Teaser-Trailer für die The Witcher Staffel 3 veröffentlicht, die diesen Sommer Premiere feiert. Seht ihn gleich hier!

Mehr zu The Witcher 3. Staffel

Der Trailer, der unten zu sehen ist, zeigt, dass Staffel 3 in zwei Teilen auf der Streaming-Plattform verfügbar sein wird, wobei der erste am 29. Juni und der zweite am 27. Juli veröffentlicht wird. Die Show, die 2019 mit positiven Kritiken debütierte, basiert hauptsächlich auf Andrzej Sapkowskis meistverkaufter Fantasy-Buchreihe, obwohl sie Elemente aus der Blockbuster-RPG-Franchise von CD Projekt enthält. Nun wird sich aber demnächst etwas ändern: Henry Cavill bestätigte kürzlich, dass er nach dem Ende von Staffel 3 von seiner Rolle als Geralt von Rivia zurücktreten wird. Er wird durch The Hunger Games-Star Liam Hemsworth ersetzt.