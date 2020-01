Netflix: Dracula-Serie ab sofort verfügbar

Gute Nachrichten für Dracula-Fans – Netflix spendiert dem Graf der Finsternis eine brandneue Serie, die ab sofort auf dem Streamingportal verfügbar ist. Spannendes Detail am Rande: Die Serie stammt vom Produktionsteam der Erfolgsserie Sherlock und basiert auf Bram Stokers Romanvorlage. In der Hauptrolle erleben wir den dänischen Schauspieler Claes Bang, der mit der Frage konfrontiert wird, was passiert, wenn ein würdiger Gegner zurückbeißt?