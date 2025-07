Netflix kündigt Cyberpunk: Edgerunners 2 an – das Erlebnis geht weiter!

Der beliebte Anime von CD Projekt und Studio Trigger, Cyberpunk: Edgerunners, bekommt offiziell eine 2. Staffel.

Zu Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2

Auf der Anime Expo in Los Angeles angekündigt – und nun bestätigte Studio Trigger, dass Cyberpunk: Edgerunners 2 für Netflix in Produktion ist und enthüllte das offizielle Logo für das Projekt. Kai Ikarashi, der Künstler im Original Cyberpunk: Edgerunners war, wird sein Regiedebüt mit Edgerunners 2 geben. Ikarashi wird von Showrunner und Autor Bartosz Sztybor, dem leitenden Charakterdesigner Kanno Ichigo und Masahiko Otsuka begleitet, der für die Adaption des Drehbuchs verantwortlich sein wird. „Eine Geschichte mag vorbei sein, aber es gibt noch viel mehr in Night City zu entdecken“, sagte Sztybor.

„Und erneut das legendäre Animationsstudio Trigger mit auf der Reise zu haben, macht uns bei CD Projekt Red so aufgeregt, eine echte Erzählung der Erlösung und Rache einzuführen, etwas, das sich von dem unterscheidet, was wir zuvor getan haben.“ Das Anime Expo-Panel schloss mit einer Einladung für die Teilnehmer zu einer Besichtigung von Teaser-Aufnahmen später am Abend unter verschlossenen Türen. Cyberpunk Edgerunners wurde 2022 auf Netflix veröffentlicht und war ein großer Hit sowohl für die Streaming-Plattform als auch für CD Projekt, die einen Anstieg der Cyberpunk 2077-Verkäufe teilweise auf den Erfolg der Show zurückführten.