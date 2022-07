Netflix bringt die Zeichentrickserie Tekken: Bloodline ab 18. August 2022

Die Animationsserie Tekken: Bloodline hat ein Erscheinungsdatum: Sie wird am 18. August auf Netflix Premiere feiern.

Die Geschichte von Tekken: Bloodline

Wie wir bereits berichteten, hatte Netflix die Animationsserie schon länger in Arbeit. Ein erster Teaser machte Lust auf mehr, doch so richtig viel ist noch nicht über die Serie bekannt. Nur eine kurze Zusammenfassung gibt es, sie ist hier für euch: “Macht ist alles”. Jin Kazama lernte schon früh die Familien-Selbstverteidigungskunst im Kazama-Stil von seiner Mutter. Trotzdem war er machtlos, als plötzlich ein monströses Übel auftauchte, alles zerstörte, was ihm am Herzen lag, und sein Leben für immer veränderte. Wütend auf sich selbst, weil er nicht in der Lage war, es aufzuhalten, schwor Jin Rache und suchte absolute Macht, um es zu herauszufordern. Seine Suche wird zum ultimativen Kampf auf einer globalen Bühne führen – dem King of Iron Fist Tournament. Ob das was wird? Warten wir’s ab! Ein offizieller Trailer ist gleich hier für euch zu sehen: