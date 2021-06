Endlich! Age of Empires 4 Release-Termin und zwei neue Völker enthüllt

Auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase wurde endlich der Age of Empires 4 Release-Termin enthüllt demnach kehrt die beliebte Echtzeitstrategie-Spielreihe am 28. Oktober 2021 im Xbox Game Pass für PC und Xbox Game Pass Ultimate sowie für Windows 10 und Steam zurück. Neben zahlreichen Neuerungen erwartet euch auch eine Grafikpracht, wie wir sie bislang noch nicht in Age of Empires gesehen haben. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Preview vom Fan-Event im April.

Franzosen und Abbasiden mischen mit

Bisher haben die Teams von Relic und World’s Edge verraten, dass ihr zum Start die Wahl zwischen den Engländern, Mongolen, Chinesen und dem Sultanat von Delhi haben werdet. Der neue Trailer enthüllt zwei weitere Zivilisationen – die Abbasiden-Dynastie und die Franzosen.

Der Fokus der Abbasiden-Dynastie liegt auf neuen Technologien, die sie in ihrem Wahrzeichen, dem Haus der Weisheit, entwickeln. Dort könnt ihr einzigartige Upgrade-Möglichkeiten auswählen und erforschen. Zu ihren einzigartigen Einheiten gehören Kamelbogenschützen und Reiter.

Die Franzosen wurden zusammen mit der Kampagne des 100-jährigen Krieges enthüllt, der im 14. und 15. Jahrhundert zwischen Engländern und Franzosen entbrannte. Die Franzosen sind stark im Handel, was die zwei Wahrzeichen Handelskammer und das Königliche Institut im “Lategame” noch mal stark unterstützen. Die Spezialeinheit der Franzosen sind Royal Knights, die GegnerInnen mit einem furchterregenden Sturmangriff in die Knie zwingen.

Ebenfalls aus Frankreich stammt die Heldin und Ikone Johanna von Orléans (auch bekannt als Jeanne d’Arc). Sie hat im Trailer einen heldenhaften Auftritt und ist auch auf dem Cover des Spiels zu sehen. Die jugendliche Johanna versammelte die Landbevölkerung und führte Armeen in die Schlacht gegen die englischen BesatzerInnen. Fans von Age of Empires II kennen und lieben die Kampagne rund um Johanna von Orleans und die Entwicklungsteams freuen sich auf ihre Rückkehr.